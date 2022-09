Berić: Objasnite sramotu za Tea, zašto je Jokić na klupi, gde je odgovornost Saveza?

Proslavljeni srpski košarkaški reprezentativac Miroslav Mića Berić gostovao je u košarkaškom potkastu "Kod Luke i Kuzme", gde je analizirao neuspjeh reprezentacije Srbije na Evrobasketu.

"Orlovi" su poraženi od Italije u osmini finala i tako već na prvoj stepenici u nokaut fazi završili učešće, iako su važili za jednog od glavnih favorita za zlato, piše Telegraf.

Berić je istakao da je Srbiji nedostajao klasičan šuter poput Danila Anđušića i da je za njega moralo da bude mjesta u 12 igrača na konačnom spisku, kao i da Nikola Kalinić i Vladimir Lučić ne mogu u isto vrijeme da budu na parketu.

Pored toga Berić se zapitao zbog čega je selektor Svetislav Pešić odlučio da počne odlučujuću četvrtinu protiv Italije bez Jokića i zašto nije ranije tajmautom presjekao seriju protivnika, a ne tek onda kada je razlika otišla na dvocifrenu.

"Videlo se da je Jokić toliko spreman, mogao je da igra koliko hoće", rekao je Berić i dodao:

"Jokić je navikao da u sistemu NBA, ne samo on, nego sve zvezde, igraju po 46-47 minuta. Evo Goran Dragić je skoro celu utakmicu odigrao za Sloveniju. Svesni smo bili da je veliki pad kad izađe Jokić, to je toliko očigledno. Bilo je vidljivo protiv Italije kada Jokić izađe šta nastupa... Pogotovo i Vasa, kada zajedno nisu na terenu, da tu treba da tražimo neke stvari, da nisu smeli u isto vreme budu van parketa."

Berić je zatim nastavio:

"Jokić je bio na klupi za rezerve u trenutku kada sevaju tri trojke zaredom. Ali isto tako postoji i tajmaut. Ali sad možemo da pričamo. On u ovakvim utakmicama mora, ali mislim da i može. Videlo se da je toliko spreman da je mogao da igra koliko god hoće. Ali sada posle poraza ispada da svi sve znamo. Kad bi tako bilo, sad bi i Kari rekao ti igraš 40 minuta i ne izlaziš".

"Prema Teodosiću je načinjena ljudska sramota, kao da je Željko Obradović otpisao Saleta Đorđevića 1998."

Dotakao se ponovo i situacije sa iskusnim plejmejkerom Milošem Teodosićem, koji je otpisan tokom priprema i Berić ističe da to nije do kraja razjašnjeno smatra da je sa ljudske strane načinjena sramota kapitenu i legendi srpske košarke, takođe je uputio i kritike.

"Ja bih voleo da čujem objašnjenje šta je bilo vezano za Tea. To je nemušto bilo na onoj konferenciji, gde totalno nikome nije jasno. Ja bih voleo da postoji i novinarska kritika, koja više ne postoji, sve je uvijeno u oblande, pritom i da li će biti konferencije. Ali neke stvari bi morale, vezano za Tea. Ja sam i pričao, više sa ljudske strane. Rekao sam da mogu da razumem to što on kaže ne vidim ga u 12, da li bi Teo prihvatio, zašto ne bi. Ali sa ljudske strane je bila jedna sramota, da se mi opraštamo od igrača ekstra klase, kapitena, tako što on ispada u prvom krugu", rekao je Berić i istakao da je otpisivanje Teodosića kao da je 1998. Željko Obradović otpisao Aleksandra Đorđevića.

Do njega su stigle i određene glasine da je neki problem sa Teodosićem ispao zbog "prozora", da se pominje i neki e-mail, pa bi volio da sve bude razjašnjeno do kraja.

"Mi gubimo ljude tako olako. I šta sad, da ga pita neko hoćeš da igraš prozore? Da li su to priče, da nije došao na ove prozore, spominje se da je bio neki e-mail. Ne volim ta nagađanja. Voleo bih da se to skine, da se kaže, ili da je napravio nešto na pripremama, da se zna. Ali selektor je taj koji odgovara za rezultat i izbor igrača, ali smo svi znali da će doći plej-of, da Vasa Micić može da ima lošu utakmicu, da neko treba da iskreira neku trojku, ili sedam - osam bacanja, da budeš blizu i da pobediš meč. Toliko o respektu prema kapitenu", izjavio je Berić

Berić je na kraju istakao i da mora da postoji odgovornost, počevši od Košarkaškog saveza Srbije, te da se posljednjih godina izbjegavala priča već se olako prelazilo sa neuspjeha na neuspjeh.