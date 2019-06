Beron o koracima: Nisam ih brojao...

Junak pobjede nad Partizanom (76:75) za 20. titulu košarkaša Crvene zvezde, Bili Beron, izjavio je da nije brojao korake prilikom polaganja za pobjednički koš.

Amerikanac je prošao čuvara Stefana Jankovića tako što je napravio trokorak i pogodio u posljednjoj sekundi za slavlje crveno-bijelih, poslije čega je Partizan uložio žalbu i traži da se poništi utakmica.

"Nisam brojao korake, ne znam koliko sam ih napravio", rekao je Beron poslije meča.

Najskorisniji košarkaš finalne serije Superlige, koju je Zvezda dobila sa 3:1, opisao je kako je razmišljao u posljednjem napadu.

"Razmišljao sam da šutnem za tri poena, ali mi se otvorio prostor. Iskoristio sam ga i položio, to je to", poručio je on.

Zvezda je odmah po završetku utakmice objavila da je produžila ugovor sa Beronom na još jednu sezonu.