Beron promašio pobjedu, Makabi potom razbio Zvezdu u produžetku

Košarkaši Crvene zvezde poraženi su od Makabija u Tel Avivu poslije produžetka 84:69 (24:13, 15:17, 16:17, 12:20, 17:2), u trećem kolu Evrolige.

Aktuelni šampion Srbije i regiona uspio je da se vrati iz mrtvih i velikog zaostatka, međutim Bili Beron je promašio šut za pobjedu i ušlo se u produžetak.

Crveno-bijeli su očajno otvorili meč, domaćin je poveo 17:2 i održavao prednost sve do posljednje četvrtine kada je srpski šampion serijom 10:0 došao do izjednačenja.

U finišu prvo je Čarls Dženkins promašio šut za "plus tri", a potom i Bili Beron za pobjedu i to je bilo sve jer je Makabi u dodatnih pet minuta bio bolji i došao do trijumfa.

Kod Zvezde Stratos Perperoglu postigao je 18, a Ognjen Dobrić 10 poena, dok je za Makabi Skoti Vilbekin ubacio 16, a Nejt Volters i Omri Kaspi po 15 poena.

Oba tima sada imaju skor 1-2.

Zvezda u narednom kolu, za sedam dana, dočekuje Barselonu.