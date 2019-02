Bertomeu: ABA neće dobiti novo mjesto u Evroligi

Prvi čovjek Evrolige Đordi Bertomeu kaže da ABA liga neće dobiti novog predstavnika u Evroligi u skorijoj budućnosti.

Bertomeu ne isključuje mogućnost da ABA liga dobije predstavnika, ali jedino ako to bude preko Evrokupa. Barem u narednom periodu.

On je, na pitanje da li će ABA liga dobiti drugog predstavnika, odgovorio negativno.

"Takve promjene se neće desiti u naredne tri, četiri godine. Ako 'vrata' Evrokupa ka Evroligi budu šira, samim tim će klubovi iz ovog regiona imati veće šanse da uđu u EL. Jadranska liga je veoma posebna za nas i moje mišljenje je da će Evroliga ostati sa 18 timova u narednih pet godina. Time će timovi i dalje imati priliku da se takmiče u domaćim šampionatima, što je veoma bitno za evroligaško 'ekosistem'. Sada imamo BAjern i ASVEL jer vjerujemo da ćemo time doprinijeti tome da razvijemo košarku na dva velika tržišta. Pričamo i sa Londonom i Parizom kako bi videli da li tu postoji budućnost, ali naredne sezone nećemo imati nikakvih promjena", rekao je Bertomeu na konferenciji za medije u Podgorici.

Bertomeu je ostavio otvorenu mogućnost da u Evroligu uđu dva predstavnika iz Evrokupa, umjesto što, kao što je slučaj do sada, u EL ulazi samo osvajač Evrokupa.

"Jedina promjena do koje možda dođe je ta da još jedan tim ide iz Evrokupa u Evroligu. Da to takmičenje ima dva mjesta za plasman, na tome radimo. To je ideja, koncept, a vidjećemo da li će do nje i doći. Ako se timovi iz Evrokupa dobro pokažu u Evroligi možemo da im damo šansu na duže", dodao je Bertomeu.

Trenutno jedini abaligaški predstavnik u Evroligi je Budućnost, dok su sva četiri predstavnika u Evrokupu – Crvena zvezda, Partizan, Cedevita i Mornar – završili to takmičenje prije ulaska u plej-of fazu.