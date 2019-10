"Beskičmenjak" Lebron - uvrede na račun "kralja" zbog tvita o Kini

Lebron Džejms, godinama unazad najbolji košarkaš svijeta, poslije perioda ćutanja konačno je progovorio o situaciji između NBA i Kine.

Lejkersi su se prethodnih dana nalazili na turneji u Kini, koja je bila ispraćena skandalom izazvanim tvitom generalnog menadžera Hjuston Roketsa Darila Morija.

Demonstranti protestuju na ulicama Hongkonga, stotine ljudi je povrijeđeno, a sve zbog toga što vlada primijenila odredbe Zakona o vanrednim mjerama koji omogućava ekstradiciju zatvorenika u Kinu.

Let me clear up the confusion. I do not believe there was any consideration for the consequences and ramifications of the tweet. I’m not discussing the substance. Others can talk About that. — LeBron James (@KingJames) October 15, 2019

Mori je na Tviteru napisao poruku podrške narodu Hongkonga, poslije čega je Kina oštro reagovala ukinuvši brojne sponzorske ugovore. NBA bi mogla da ostane bez više milijardi dolara i zbog toga je uslijedio muk, koji je prekinuo Džejms.

Lebron, koji se prvi u NBA bavi slobodom, rekao je kako Mori nije bio svjestan situacije, a potom je na Tviteru napisao kako ljudi moraju da razumiju šta jedan tvit ili saopštenje može da uradi.

My team and this league just went through a difficult week. I think people need to understand what a tweet or statement can do to others. And I believe nobody stopped and considered what would happen. Could have waited a week to send it. — LeBron James (@KingJames) October 15, 2019

Na taj tvit reagovalo je više od 30.000 ljudi, a većina je kritikovala Džejmsa, s obzirom da je stao na stranu Kine, a ne slobode. Mnogi su ga podsjetili na njegov tvit iz 2018. godine kada je citirao legendarnog Martina Lutera Kinga - "Nepravda je prijetnja pravdi. Naši životi umiru kada zaćutimo o stvarima koje su važne".

I guess "things that matter" to you actually meant https://t.co/NgMPh6Tnwj — woppa (@Woppa1Woppa) October 15, 2019

Džejms, ali i ostali čelni ljudi NBA to rade sada, što je razumljivo iz perspektive novca. Kina je najveće tržište za NBA i zbog toga "svi ćute o stvarima koje su važne".

Lakers’ LeBron James on NBA’s China controversy: “I don’t want to get into a ... feud with Daryl Morey but I believe he wasn’t educated on the situation at hand and he spoke.” pic.twitter.com/KKrMNU0dKR — Ben Golliver (@BenGolliver) October 15, 2019

(b92)