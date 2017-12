Besplatna škola košarke u Borcu

Košarkaški klub Borac, u saradnji sa glavnim sponzorom kluba Banjalučkom pivarom, počinje sa projektom besplatne škole košarke, kako je i najavljeno u novembru na konferenciji za novinare.

Upis u Borčevu besplatnu školu košarke počinje u tekućoj sedmici, a planirano je da se sa radom krene 23. januara 2018. godine.

Treninzi će biti održavani u maloj sali u studentskom kampusu (hangar) prema sljedećem rasporedu: utorkom od 19 do 20 časova, petkom od 19 do 20 časova i subotom od 10 do 11 časova.

Polaznici besplatne škole košarke su dječaci rođeni od 2004. do 2008. godine, a cilj škole je da se iz što veće baze dječaka oformi pionirska selekcija Borca, koja bi od sezone 2018-19 učestvovala u sistemima takmičenja pod okriljem Košarkaškog saveza Republike Srpske.

Funkciju glavnog trenera u besplatnoj školi košarke obavljaće Vladimir Pilipovic, kojem će u radu pomagati četiri ponajbolja studenta Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Banjaluci, prema izboru profesora sa navedenog fakulteta.

Svi koji žele da postanu dio Borčeve besplatne škole košarke mogu da se prijave putem brojeva telefona 065/961-018 i 066/232-323 ili putem e-mail adrese kluba info@kkborac.com.