Bh. kadeti u grupi sa Srbijom na EP u Italiji

U Beogradu je jučer obavljeno izvlačenje grupa za evropska košarkaška prvenstva u mlađim kategorijama.

Evropsko prvenstvo A divizije za igrače do 16 godina igraće se u Italiji (Udine) od 9. do 17. avgusta 2019. godine, a BiH se nalazi u grupi D sa Srbijom, Grčkom i Francuskom.

Evropsko prvenstvo B divizije za igrače do 18 godina igraće se u Rumuniji (Oradea) od 26. jula do 4. avgusta, a bh. reprezentacija se nalazi u grupi C sa Izraelom, Luksemburgom, Češkom Republikom, Norveškom i Islandom.

Evropsko prvenstvo B divizije za igračice do 16 godina igraće se u Bugarskoj (Sofia) od 15. do 24. avgusta 2019. godine, a mlade bh. košarkašice se nalaze u grupi A sa Slovenijom, Srbijom, Rumunijom, Islandom i Crnom Gorom.

Domaćin Evropskog prvenstva A divizije za igračice do 18 godina biće poznat 17.decembra, a bh. selekcija se nalazi u grupi D sa Litvanijom, Latvijom i Poljskom.