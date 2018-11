Bh. košarkaš ima "problem": Ljudi me taguju misleći da sam Ibrahimović

Nekadašnji košarkaški bh. reprezentativac i sada već legenda minhenskog Bajerna, Nihad Đedović je u razgovoru za Evroligu otkrio da ga sve više ljudi na društvenim mrežama tagira misleći da je Zlatan Ibrahimović.

Imidž sjanog košaršaka u dobrome podsjeća na šveskog asa, a Đedović je otkrio nekoliko anegdota koje mu se dešavaju zbog sličnosti sa jednim od najboljih napadača u posljednjoj deceniji.

“Zlatan je Balkanac, odnosno ima balkanske gene i ljudi me nekad miješaju s njim. Sada kada mi je porasla kosa, ljudi me taguju svaki dan na Instagramu ili Twitteru. Ove godine bio sam tri dana u Parizu i svaka druga osoba me je zaustavila da se slika sa mnom. Nevjerovatno”, ispričao je evoroligin kanal Đedović.