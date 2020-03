Bh. košarkaši po povratku iz Italije: Razočarali su nas negativni komentari

​Svi se osjećamo dobro, smještaj je dobar, hrana takođe, obavili smo testiranja na virus korona i rezultati su negativni, poručio je ovo Stefan Malkić, mladi košarkaš iz Topole, koji se zajedno sa 22 mlada igrača iz BiH prije nekoliko dana vratio iz Italije, a koji se sada nalazi u karantinu u Istočnom Sarajevu.

Povratak mladih bh. košarkaša iz Italije bio je glavna tema u bh. medijima tog dana. Na kraju je evakuacija iz najvećeg žarišta u Evropi protekla bez problema, a mlade nade nisu krile sreću što su se vratile svojim kućama.

"Sada se nalazimo u jednom hotelu, podijeljeni smo po sobama u kojima se svaki dan vrši dezinfekcija i čišćenje. Naravno, i dalje smo u strogom karantinu, obavili smo testiranja i svi smo bili negativni. Bili smo pod velikim rizikom da se zarazimo negdje u toku puta, ali smo svi ispoštovali propise i savjete koje smo dobijali", ističe devetnaestogodišnji Malkić, inače član italijanske ekipe Katanzaro.

Naš sagovornik osvrnuo se i na neke negativne komentare i pisanja građana po društvenim mrežama, koji su njihov povratak kući označili potencijalno opasnim po stanovništvo u BiH.

"Što se tiče tih negativnih komentara razočarao sam se, kao i svi moji drugovi. Ljudi su stvarno svašta pisali. Moja jedina poruka za te ljude je da se oni postave u našu poziciju i u poziciju naših roditelja - 99,9 odsto vas bi učinilo istu stvar. Još tužnija stvar je ta što su mnogi uvidjeli priliku da se politički i nacionalno prepucavaju i vrijeđaju i to je veoma tužno. Mi svi živimo zajedno, svi smo komšije, drugovi, i bilo bi krajnje vrijeme da se tako počnemo i ponašati", naglašava talentovani Malkić, nekadašnji član Top basketa iz Nove Topole i Basketa 2000 iz Banjaluke.

U karantinu u Studentskom domu Bjelave kao jedini maloljetnik nalazi se Luka Rajić (16) iz Jajca, takođe član italijanske ekipe Katanzaro.

"Što se tiče same organizacije, od polaska do slijetanja to je bilo savršeno organizirano. Svi su se založili maksimalno, a jedino što nas je razočaralo jesu negativni komentari ljudi, ali to je naš mentalitet. Straha nije bilo među nama, sve smo okrenuli na pozitivu", kaže Rajić.

Inače, boravak u Italiji i čekanje na povratak kući, kako ističu, nije bio toliko stresan s obzirom na to da su se klubovi pobrinuli da im ništa ne nedostaje.

"Ipak, naši roditelji su najsigurniji kada smo u našim kućama, što je i normalno. Iskoristio bih i ovu priliku da još jednom zahvalim našim vlastima što su se pobrinule da sigurno dođemo u našu državu. Inače, situacija u Italiji je jako loša, policija i vojska su na svakom ćošku", kaže Malkić.

Za kraj on imao poruku da ovakve situacije dodatno zbližavaju ljude, što se moglo vidjeti na njihovom primjeru.

"Kada smo sletjeli u Sarajevo bio je veliki aplauz za posadu i aplauzom smo ispraćali jednog po jednog kada smo napuštali avion. Na neki način smo pokazali da ako smo svi složni i ako marimo jedni za druge, krizne situacije poput ove ne bi trebalo da predstavljaju problem", poentirao je talentovani Stefan Malkić, dodavši i to da su se stjuardese i stjuardi dobrovoljni javili za put u Italiju.