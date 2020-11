Bh. košarkašice u subotu sa Rusijom za plasman na EP

Ženska košarkaška reprezentacija BiH u subotu naveče ima priliku da osigura plasman na Evropsko prvenstvo 2021. godine, prvi nakon više od 20 godina. "Zmajice" će prvu meč-loptu imati u utakmici sa favorizovanom Rusijom, a trijumfom bi dva kola prije kraja kvalifikacija vizirale kartu za Španiju i Francusku.

Nakon što su u dvorani "Hils" (Ilidža), koja je domaćin "balona" Drugog prozora kvalifikacija, rutinski odradile posao u meču sa Estonijom (92:54) te upisale treću pobjedu iz isto toliko utakmica, bh. košarkašice su se već okrenule suboti i velikom dvoboju s Rusijom, koju su, podsjetimo, prije godinu dana u gostima savladale rezultatom 70:69. Već tom pobjedom pulenke Gorana Loje odškrinule su vrata Eurobasketa, a u ogledu s istim rivalom imaju priliku da stave tačku na kvalifikacije.

"U subotu će biti vrlo teško, ali mi ćemo dati sve od sebe i eventualnom pobjedom bismo ostvarili plasman na Evropsko prvenstvo, a ako ne dođemo do nje, očekuju nas dvije utakmice s Estonijom i Švajcarskom i mislim da smo puno kvalitetniji od njih te da te dvije utakmice ne bi trebalo da nam stvore probleme", rekao je selektor Lojo, koji je bio prezadovoljan izdanjem u ogledu s Estonijom, a dodao je da je Rusija stigla u Sarajevo sa veoma snažnim sastavom.

Kapitenka Milica Deura svjesna je šta donosi okršaj sa Rusijom, kao i da ih taj trijumf vodi na smotru najboljih selekcija Starog kontinenta. Imamo dovoljno vremena da se spremimo za Ruskinje, odradićemo skauting, ali sigurno je da nas čeka teška utakmica. Pobjeda donosi Eurobasket, tako da ćemo dati sve od sebe i ostaviti srce na terenu, nadam se da će to biti dovoljno", istakla je Deura, koja je utakmicu s Estonkama odigrala sjajno te postigla 18 poena.

Jasno je da će u subotu mnogo toga zavisiti od Marice Gajić i Džonkel Džons, koje su u pobjedu nad Estonijom ugradile po dabl-dabl učinak. Gajićeva je postigla 21 poen uz 15 skokova (šest ukradenih lopti), dok je Džonsova uz 20 poena dodala 11 skokova. Ruskinje su u četvrtak deklasirale Švajcarsku 98:42 i tako svima dale do znanja da su u Sarajevo došle da ostvare dvije pobjede. I u slučaju eventualnog poraza, "zmajice" bi i dalje bile u sjajnoj poziciji, s obzirom na to da bi pobjedama u posljednja dva kola nad autsajderima Estonijom i Švajcarskom 90 odsto bile među pet najboljih drugoplasiranih selekcije koje će osigurati EP. Recimo i to da je u ovom trenutku najbolja drugoplasirana reprezentacija Rusija.

Utakmica između BiH i Rusije igra se u subotu sa početkom u 20 sati. Ranije će susret u istoj grupi odigrati Švajcarska i Estonija. Za vikend se nastavljaju utakmice i u drugim grupama. U istoj situaciji kao i BiH nalaze se Srbija, Slovenija i Hrvatska, koje su takođe na perfektnom skoru (3:0). Srpkinje će vizu za Eurobasket u subotu tražiti u meču sa Turskom (16 sati), Hrvatice u ogledu sa Latvijom, dok će Slovenke odmjeriti snage sa Grčkom.

Grupa C

1. BiH 3 3 0 242:184 6

2. Rusija 3 2 1 263:178 5

3. Švajcarska 3 1 2 176:241 4

4. Estonija 3 0 3 183:261 3