Biće opasni: Košarkaši Njemačke silni na startu OI

Košarkaši Njemačke sigurnim trijumfom su otvorili Olimpijske igre.

Aktuelni šampion svijeta je u prvom kolu grupe B u kojoj se nalaze još Francuska i Brazil opravdao ulogu favorita protiv reprezentacije Japana (97:77). Njemačka je definitvno pokazala da će i na ovom turniru biti tvrd orah za sve selekcije.

Nijemci su vodili do početka do kraja. Brzo su stekli dvocifrenu razliku koju su održavali do kraja meča. U pobjedničkom timu čak pet košarkaša je bilo dvocifreno. Prednjačio je Franc Vagner sa 22 poena, dok je prva zvijezda Denis Šruder imao 13. Danijel Tajs je upisao 18, a Moris Vagner 15 poena.

Kod Japana Rui Hačimura je imao 20 poena. Nešto kasnije u ovoj grupi će igrati Francuska i Brazil.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.