Bili Beron se oprostio od Crvene zvezde

Američki košarkaš Bili Beron emotivnom porukom na Twitteru oprostio se od Crvene zvezde, navijača i Beograda.

"Na današnji dan prije dvije godine potpisao sam za Crvenu zvezdu i to je bilo iskustvo koje nikad neću zaboraviti. Svim navijačima hvala na podršci i hvala što ste mi Beograd učinili drugom kućom", napisao je Beron, koji će karijeru, najvjerovatnije, nastaviti u Zenitu iz Sankt Peterburga.

Beron je pružao sjajne partije u Evroligi u Zvezdinom dresu, osvojio je ABA ligu i domaću Superligu, a ostaće upamćen njegov "trokorak" za odlučujuću pobjedu protiv Partizana.

2 years ago to the day I signed a contract with @kkcrvenazvezda and it’s been an experience I’ll never forget. To all the fans, thank you for your support and thank you for making Belgrade my families 2nd home. pic.twitter.com/mvyd8jr27Q