Bili Preston novi član Igokee

Veliko pojačanje stiže u košarkaški klub Igokea. Mladi Bili Preston, bivši igrač Oak Hil srednje škole i Univerziteta Kanzas, potpisao je ugovor sa Igokeom do kraja sezone.

“Uzbuđeni smo zbog dolaska Bilija Prestona u naš klub. Pratili smo ga kada je igrao za Oak Hill srednju školu i na McDonalds All Star utakmici. Počastvovani smo što će jedan tako ogroman talenat biti dio naše organizacije. Blisko smo pratili njegovu situaciju i njegovoj porodici pokazali interesovanje i na kraju uspjeli da postignemo dogovor sa njegovim zastupnicima u Kaliforniji i potpišemo ugovor do kraja sezone. Bili je veliki NBA potencijal, učinićemo sve da on nastavi svoj razvoj i pomognemo da se dokaže u našem klubu i ispuni svoj cilj da postane NBA zvijezda u bliskoj budućnosti", istakao je generalni menadžer Igokee Igor Dodik.

On je za sajt kluba dodao da će se Igokea naći na NBA Draftu 2018.