Bio uspješan investitor: Brajantovo poslovno carstvo van parketa

Zaostavština Kobija Brajanta u materijalnom smislu prevazilazi ono što je zaradio za vrijeme provedeno na terenu, piše CNN.

U poslovnom svijetu bio je poznat kao neko ko umije da izgradi brend, investitor i trener drugih sportista i osnivača kompanija.

Brajant je diverzifikovao svoju karijeru ulaskom u svijet investicija čak i pre nego što je napustio NBA. Naime, od 2013. je investirao sa Džefom Stibelom, a osnovali su zajedničku firmu 2016. godine. Zajednički fond imao je početni kapital za ulaganje 100 miliona dolara a investirao je u tehnološke i medijske kompanije, poput sportskog sajta The Players Tribune, LegalZooma, Juiceroa i dizajnera video-igara Scopely.

Brajantova firma danas ima aktivu vrijednu dvije milijarde dolara, sa investicijama u desetinama kompanija. Brajant Stibel je investirao u Del, Alibabu, Epik gejms (tvorci Fortnajta), kao i kompaniju za digitalna plaćanja Klarna.

Bogatstvo Kobija Brajanta u vrijeme smrti procjenjuje se na oko 600 miliona dolara.

Tokom karijere, Brajant je samo od plate u NBA zaradio 323 miliona dolara. Takođe se procjenjuje da je inkasirao oko 350 miliona dolara od sponzorstava.

U debitantskoj sezoni u NBA 1996. plata mu je bila 1,015 miliona dolara. Do kraja karijere prosječno je zarađivao preko 25 miliona dolara godišnje samo od osnovne plate. Najveću platu imao je u sezoni 2013-2014. kada je primio 30.453.805 dolara, piše Celebrity Net Worth.

Brajantovih 323 miliona predstavljaju drugu po veličini zaradu od plate u istoriji NBA. Ispred njega je samo Kevin Garnet sa 334 miliona dolara.

Brajant je od plate i sponzorskih ugovora zaradio više od 680 miliona dolara (prije odbitka poreza).

To je najviše što je zaradio neki sportista iz sveta timskih sportova. Jedini sportisti koji su zaradili više od njega postigli su to u pojedinačnim sportovima a to su Tajger Vuds, Mihael Šumaher i Flojd Mejveder.

Ali nije samo NBA donela toliko bogatstvo Brajantu.

U martu 2014, osnovao je kompaniju Kobe Inc. koja mu je služila za privatne investicije. Tako je Brajant kupio 10 odsto udjela u proizvođaču sportskih pića Bodi armor za šest miliona dolara. Potom je u avgustu 2018. Koka-Kola kupila udeo u Bodi armoru, a prema toj transakciji vrijednost cijele kompanije bi iznosila dvije milijarde dolara, što znači da je Brajantova investicija od šest miliona, barem na papiru, narasla na 200 miliona dolara, prije odbitka poreza.

(b92)