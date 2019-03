Birčević za "Nezavisne": Posle tri srebra na redu je zlato

​Prvo da vidimo ko će nam biti rivali, ali mislim da ukoliko budemo kompletni možemo da se nadamo zlatnoj medalji, rekao je za "Nezavisne" Stefan Birčević, košarkaški reprezentativac Srbije, u susret subotnjem žrijebu za Svjetsko prvenstvo u Kini.

Srbija se nalazi u drugom od osam šešira, a na žrijebu će biti izvučeno osam grupa po četiri ekipe. Već je poznato da će Srbija biti u grupama B, D, F ili H i da može da se sastane samo sa protivnicima iz trećeg, šestog i sedmog šešira u prvoj fazi takmičenja. "Orlovi" su aktuelni vicešampioni Evrope i svijeta, a i na posljednjim Olimpijskim igrama su osvojili srebro. Sasvim logično pitanje je da li tim selektora Aleksandra Đorđevića u Kini sa trona može da skine neprikosnoveni tim SAD.

"Kao što sam rekao, svi se nadamo da ćemo biti kompletni i da će se svi igrači odazvati selektoru. U takvim odnosima snaga mislim da je sve moguće. Moramo se nadati da posle tri srebra može da dođe zlato. Cilj će sigurno biti medalja i moramo da težimo ka najsjajnijoj", izjavio je Birčević.

Srbija je igrala promjenjivo u kvalifikacijama za Mundobasket i tek u posljednjem meču su ovjerili plasman na prvenstvo u Kini. Presudni meč bio je protiv Izraela u Beogradu, koji su na kraju "orlovi" ubjedljivo riješili u svoju korist.

"Pre toga smo imali nekoliko utakmica koje nismo pobedili, a imali smo pobedu u rukama. Samim tim smo bili ugrozili plasman, ali svi smo verovali da Izrael nema šta da traži na našem terenu. Tom utakmicom nismo odlučivali samo Svetsko prvenstvo, nego i Olimpijske igre u Tokiju 2020. Ulog je bio veliki, ali jednostavno nije bilo izgovora. Srbija je zemlja košarke i bilo bi suludo da vicešampion sveta ne igra na Svetskom prvenstvu", jasan je Birčević.

Prije meča s Izraelom selekcija Srbije šokirala je mnoge porazom u gostima kod Estonije. "Orlovi" su bili apsolutni favoriti u tom meču, ali je Estonija slavila s pola koša.

"Svima je bilo teško nakon poraza, ali morali smo brzo da zaboravimo taj meč kako bismo se spremili za Izrael. Nismo to bili mi protiv Estonije. Nakon meča je bio muk u svlačionici. Bilo je i dosta nervoze, ali sve je to normalno u sportu. Nisam osetio strah nakon tog poraza. Bio sam u dosta slučajeva kada jedna utakmica odlučuje. Imao sam poverenja u našu ekipu i selektora, a i publika je bila ključni faktor", rekao je on.

Sa Srbijom je nastupio na posljednja tri velika takmičenja i bio je dio tima koji je osvajao srebrne medalje. Nada se da će naći mjesto i u avionu za Kinu.

"Ne opterećujem se time. Kad god dobijem poziv u reprezentaciju budem srećan. Ukoliko budem potreban selektoru, tu sam. Naravno da bih voleo da budem u timu, ali konačnu odluku će doneti selektor", izjavio je Birčević.

Sezonu je počeo u Banvitu, ali se nije snašao na najbolji mogući način i bio je jedan od onih koji je otkazom platio cijenu loših rezultata ekipe. Sada igra za njemački Bon, koji se bori za plasman u plej-of.

"Uslovi su super i hale su svugde pune. Ovo je dobro organizovana liga. Više je amerikanizovana igra, igra se brzo. To je malo čudnije za nas koji smo naviknuli na igru pet na pet, ali navikavam se. Nisam u potpunosti zadovoljan sezonom. Nisam imao sreće u Banvitu. Nisu mi se poklopile kockice. Odlučio sam se za Bon, možda ne bi bila greška i da sam ostao u Turskoj, ali u poslednje vreme sve ide uzlaznom putanjom", izjavio je košarkaš Bona.

Birčević je sredinom januara postao otac, ali njegova supruga Aleksandra i sin su u Beogradu. Košarkaš Srbije teško podnosi udaljenost od porodice i ističe da broji dane do kraja sezone.

"Ja spavam dobro, a žena ne spava (smijeh). Očinstvo je najlepši osećaj koji sam doživeo. Pre toga sam mislio da su medalje nešto najlepše, ali ovo mi je, bez sumnje, najlepša medalja koju sam dobio. Naravno da mi nije lako što su oni u Beogradu. Odbrojavam dane i znam da moram da izdržim", naglasio nam je Birčević.

Partizanu mesto u Evroligi

Stefan Birčević je jednu sezonu proveo u Partizanu. I dalje aktivno prati bivši klub, kojeg uskoro očekuje polufinalna serija u regionalnoj ABA ligi, a protivnik će, po svemu sudeći, biti Crvena zvezda.

"Dolaskom Andrea Trinkijerija na mesto trenera igraju odlično. Nisu imali sreće u Evrokupu, iako su zaslužili da idu dalje. Drago mi je što će polufinale, po svemu sudeći, biti večiti derbi. Zvezda je favorit, ali Partizan igra fenomenalno i mislim da će biti spremni. Partizanu je, bez sumnje, mesto u Evroligi", rekao je Birčević, koji je kazao da je najljepše dane u karijeri proveo u Partizanu te da ima želju da ponovo obuče crno-bijeli dres.

Srbija može da sruši SAD

Legendarni američki košarkaš Kobi Brajant smatra da postoje velike šanse da SAD ne osvoje zlato na predstojećem Svjetskom prvenstvu u Kini.

Kobi, koji je zvanično imenovan za globalnog ambasadora Mundobasketa, na pitanje može li Srbija da pobijedi njegovu reprezentaciju u Kini, odgovorio je:

"Mislim da može. Svako svakoga može da dobije na ovom turniru. Moramo da budemo oprezni i spremni, jer možemo da izgubimo", odgovorio je Brajant i dodao:

"Uvijek postoji mogućnost da Amerika ne osvoji zlato, na ovom turniru više nego na bilo kom prethodnom. Čak bih rekao da su šanse prilično velike."

"Orlovi" u 2. šeširu

Reprezentacija Srbije nalazi se u drugom šeširu žrijeba za SP u Kini. Žrijeb u Šenženu je u 11.30, a prvi šešir čine Kina, branilac trofeja SAD, Španija i Francuska, dok su u drugom Srbija, Argentina, Litvanija i Grčka. Rusija, Australija, Brazil i Italija su u trećem, Portoriko, Turska, Dominikanska Republika i Venecuela u četvrtom, peti čini Njemačka, Češka, Poljska i Iran, šesti Kanada, Crna Gora, Filipini i Koreja, sedmi Nigerija, Senegal, Novi Zeland i Angola, a u osmom šeširu su Japan, Jordan, Tunis i Obala Slonovače. Biće izvučeno osam grupa po četiri selekcije. Timovi iz prvog šešira za rivale mogu dobiti one iz četvrtog, petog i osmog, a ekipe iz drugog šešira one iz trećeg, šestog i sedmog šešira.