Bivša NBA zvijezda debitovala protiv Zvezde: Bilo je nevjerovatno (VIDEO)

Košarkaški klub Monako je u Beogradu pobijedio Crvenu zvezdu 76:82 u trećem kolu Evrolige. Debi za "Kneževe" upisao je Kemba Voker (33) uz dva poena, jednu asistenciju i dva skoka. Bivša zvijezda NBA-a dala je izjavu za "Sportklub" nakon prve utakmice u evropskoj košarci. Na pitanje kako mu je bilo igrati pred beogradskom publikom, rekao je: "Bilo je nevjerovatno, kao što su mi i rekli da će biti. Navijači su odlični, čovječe."

Voker je na parketu proveo desetak minuta i za to se vrijeme, kaže, jako zabavio. Nije mogao reći na šta će mu se biti najteže naviknuti u evropskoj košarci jer je tek zaigrao, a ističe da mora ući u pravi ritam kako bi imao mišljenje. "Glavni cilj mi je pridonijeti svojoj ekipi, nadam se da ću u tome uspjeti", poručio je Voker.

Još je dodao:

"Dolazak u Evropu je veliko iskustvo. Mi, igrači iz NBA, ne bismo imali gdje doživjeti ovakvo iskustvo. Eventualno na koledžu. Srećan sam što sam ovdje i što sam dio Monaka", zaključio je Voker.

Kemba Walker LOVED the heated Crvena Zvezda atmosphere in his EuroLeague debut @skweektv pic.twitter.com/dygdfywcIi