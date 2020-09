Bivši NBA košarkaš opsjednut Jokićem: Nije dobar za moje zdravlje

Džejlen Rouz, nekadašnji NBA košarkaš, toliko je opsednut Nikolom Jokićem da će mu možda trebati medicinska usluga ukoliko Denver pobijedi LA Kliperse.

Nagetsi su u drugoj seriji zaredom uspjeli da iz 3:1 dođu do 3:3, a da li će postati prva ekipa u istoriji koja je preokrenula ovaj rezultat u jednom plej-ofu saznaćemo uskoro.

Srpski košarkaš odigrao je dve fenomenalne utakmice u kojima je Denver uspio da dođe iz velikog minusa, preokrene, a potom i pobjedi favorizovanu ekipu iz "grada anđela".

Rouz je u emisiji zajedno sa kolegom Džakobijem prokomentarisao igru Nagetsa, a pogotovo Nikole Jokića.

"Postoji jedna stvar u ovoj sedmoju utakmici koji bi me natjerala da odmah uzmem terapiju. Da li hoćeš da ti kažem šta je to? Moja opsjednutost ovim momkom ovdje - Nikolom Jokićem. On nije dobar za moje zdravlje, ne može biti", rekao je Rouz i dodao:

"Volim mnogo njegovu igru. Najbolji je centar u NBA u prethodne dvije godine. Najbolju u igri i ostali mi nisu ni blizu. Postoje i drugi dobri, poput Embida, ali Jokić je taj košarkaš. Ovo im je četvrta serija koja odlazi u sedmu utakmicu. Pokušavaju da nadoknade 3:1 drugi put u istom plej-ofu".

Rouz, koji je prve dvije sezone u NBA proveo u Denver Nagetsima (1994-1996), još jednom je istakao kako će mu trebati terapija, odnosno "šaka lijekova" kako bi izbjegao infarkt od uzbuđenja.

"Kada pogledam Jokićevu statistiku u ligaškom dijelu sezone, a potom i u plej-ofu, vidim samo 30 poena, 15 skokova, pet asistencija... Poludistanca, sa jedne noge i ako pobjede Kliperse - možda će mi trebati terapija", rekao je.

Sedma utakmica između LA Klipersa i Denver Nagetsa igra se u noći između utorka i srijede od 3 časa.

(b92)