Bivši NBA šampion ide u zatvor

Glen Dejvis bivši NBA šampiona osuđen je na 40 mjeseci zatvora.

Uz kaznu ide i tri godine uslovne kazne, kao i 80.000 dolara na ime restitucije, a glavni razlog je podnošenje lažnih medicinskih izvještaja.

BREAKING: Glen “Big Baby” Davis has been sentenced to 3.5 years in prison for his scheme to fraud the NBA’s insurance plan, per ESPN (h/t @JstnMchl) pic.twitter.com/aRx7yxzdZU