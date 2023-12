Bivši Partizanov igrač: Trebalo je ubjedljivije da dobijemo Zvezdu

Košarkaš Baskonije Vanja Marinković nije bio zadovoljan iako je njegov tim slavio protiv Crvene zvezde u 13. kolu Evrolige.

Prije svega nije bio impresioniran igrom u drugom poluvremenu, gdje je Crvena zvezda uspjela da se vrati i na kraju imala šansu i da odnese pobjedu.

"Odigrali smo loše drugo poluvrijeme, bez strpljenja i neke organizacije. U Evroligi to ne može da prođe protiv bilo kog protivnika, pa ni protiv Crvene zvezde. Trebalo je ranije rezultatski da prelomimo i da pobijedimo i sa većom razlikom", izjavio je Marinković.

Baskonija je bila šuterski baš raspoložena na ovom meču, jer su za celu utakmicu ubacili čak 17 trojki.

"To smo mi, to je ta luda ekipa, koja ubacuje takve šuteve. Imali smo sreće, danas je bila sreća", rekao je on.

A zatim dodao:

"Bili smo u vrhu i prošle godine, treba da držimo ovaj ritam igranja, fokusa i koncentracije. Paklen nam je ritam, moramo da budemo strpljivi i fokusirani", zaključio je Vanja.

