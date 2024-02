Bivši igrači Zvezde i Partizana u trci za MVP nagradu

Evroliga je na zvaničnom sajtu objavila potencijalne kandidate za MVP sezone u elitnom takmičenju.

U užem izboru se nalaze Majk Džejms, plejmejker Monaka, nekadašnji igrač Crvene zvezde, a sada Reala Fakundo Kampaco.

Kao i dvojica vioskih igrača, nekadašnji centar Partizana, a sada Panatinaikosa Matijas Lesor i krilni centar Virtusa Tornike Šengelija.

Kada je u pitanju Majk Džejms, on je lider po indeksu korisnosti i prosjeku poena, s obzirom da postiže 19,4 poena i 5,3 asistencija uz indeks korisnosti 21,6. Njegov Monako se nalazi trenutno na četvrtom mjestu, a do kraja šampionata ima velike šanse da se nađe i na drugom, pošto zaostaje samo dvije pobjede od Barselone.

Drugi je Fakundo Kampaco, koji sjajno predvodi napad Real Madrida ove sezone, prosječno postiže 11,7 poena i 6,5 asistencija uz prosječan indeks 16,8. Svakako ima velika šanse za priznanje za najboljeg igrača, uprkos slabijem učinku od Džejmsa, s obzirom da je njegova ekipa lider na tabeli Evrolige, od 26 mečeva, poražena je samo u četiri. Nema sumnje da će ostati lideri do kraja šampionata.

U konkurenciji su se našli još i Matijas Lesor, najkonstantniji igrač u redovima Panatinaikosa, sa prosjekom od 13,3 poena i 6,1 skokova uz 18,6 prosječan indeks. Ekipa iz Atine je na istom skoru kao i Monako (16-10).

Četvrti kandidat je Tornike Šengelija iz Virtusa, koji je svoj tim vukao u prvom dijelu sezone, zbog čega i jesu u vrhu sa istim skorom kao gore dvije pomenute ekipe 16-10. Vidjeo se veliki pad u igri ekipe iz Bolonje, kada je Gruzin doživjeo povredu. Ove sezone prosječno bilježi 14,5 poena i 5,5 skokova uz 18,1 indeks korisnosti.

Ostalo je još osam utakmica do kraja sezone i bez sumnje da bi još neko mogao da se priključi trci, poput Čime Monekea, koji blista u dresu Baskonije ove sezone, ali trenutno njegov tim nije u Top 5 ekipa, a tu su i Šejn Lakrin i Vejd Boldvin, ali njihovi timovi se bore za plej-in poziciju, pa je to razlog zašto nisu u konkurenciji.

Svakako, prvi kandidat je Majk Džejms, koji ove sezone može da obori rekord za najboljeg poentera svih vremena u elitnom takmičenju. Fali mu još 29 poena, da prestigne legendarnog Vasilisa Spanulisa.

