Bivši trener Barselone na klupi Zagrepčana

Sito Alonso novi je trener Cedevite, saopštio je klub iz Zagreba.

Nekadašnji trener Baskonije i Barselone potpisao je dvogodišnji ugovor, s opcijom i za treću godinu.

Cedevita ovim potezom pokazuje da kao nikada prije želi do trona ABA lige, nešto što pokušava dugi niz godina, piše B92.

U novijoj istoriji kluba iz Zagreba treneri su bili Jasmin Repeša (2013/2015), Veljko Mršić, na kratko Đanmarko Poceko, dok je prošle sezone šef struke bio Jure Zdovc.

Alonso je jedan od najcjenjenijih španskih trenera, međutim ove takmičarske godine nije se snašao u Barseloni i na njegovo mjesto doveden je Svetislav Pešić.

IT'S OFFICIAL: Sito Alonso is the new head coach of @KKCedevita!



