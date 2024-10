Bizarna scena i prekid u Evroligi: Ovakav problem još nismo vidjeli (FOTO)

Uprkos tome što je Evroliga najbolje evropsko košarkaško takmičenje, problemi i bizarne greške se dešavaju. I baš se jedna od njih potkrala organizatorima meča između Fenerbahčea i Makabija.

Duel između turskog i izraelskog tima igra se u Kaunasu iz bezbjednosnih razloga jer Makabi ne igra kao gost u Turskoj.

Očigledno da je to bio jedan od problema za ljude u Litvaniji koji su pogrešno instalirali parket prije početka meča.

Već u prvom minutu sudije su uočile da linije za skakačka mjesta kod reketa nisu dobro nacrtane, prenosi N1.

Zbog toga je pozvano osoblje koje je moralo da reaguje, te preljepljuje pogrešno obilježena mjesta.

Fenerbahce-Maccabi è iniziata da 30 secondi. Maccabi in lunetta. L’arbitro guarda per terra. Ferma la partita. Qualcosa non torna. L’area dei 3 secondi nel basket ha delle tacche che delimitano le zone in cui i giocatori devono mettersi quando vanno a rimbalzo durante i tiri… pic.twitter.com/PhjPxKuQ4d

Pauza je trajala gotovo pet minuta, ali je na kraju meč bez većih problema nastavljen.

The issues with the court lines led to a stoppage in the Fenerbahce-Maccabi game pic.twitter.com/hrJcXxRK69