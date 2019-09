Bjelica igra protiv Filipina

Srpski reprezentativac Nemanja Bjelica biće spreman za utakmicu sa Filipinima koja će se igrati u ponedjeljak od 13 časova i 30 minuta.

Nemanja Bjelica je zbog upale tetive na koljenu morao da propusti otvaranje Mundobasketa, ali će biti spreman za narednu utakmicu.

"Nisam trenirao nekih 5,6 dana sa ekipom, već individualno i nadam se da ću biti spreman za sutra. Odigrali smo odlično protiv Angole, ozbiljno smo shvatili turnir i nadam se da ćemo tako nastaviti pošto nam je to možda i ključna utakmica", rekao je Bjelica.

Bjelica je na pripreme došao potpuno spreman i odigrao je nekoliko dobrih utakmica u pripremnom periodu, pa je novinare zanimalo koliko će ova pauza negativno uticati na njega.

"Pa videćemo sutra, šalim se... Nisam ništa propustio, možda mi treba malo da uđem u ritam. Ništa potcenjivački, ali dobro je što je sledeći meč upravo sa Filipinima i nadam se da ću se kroz tu utakmicu spremiti za Italijane, a posle ide druga faza...", napomenuo je Bjelica.

Filipini djeluju nešto slabije nego ranije, a i sam Nemanja kaže da su niža ekipa koja voli dosta da trči.

"Nisam ih mnogo gledao, ali Angola zaista nije toliko loša, već smo mi odigrali fantastično, pogodili te neke šuteve na početku. Filipini su malo niža ekipa i više trče i trebalo bi da to ozbiljno shvatimo od početka i neće biti problema. To je više pitanje za Saleta, ali ja bih voleo da odigram malo da osetim malo parket i utakmicu i teren i sve što ide uz to", yaklju;io je Bjelica.

