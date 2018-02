Bjelici srpski NBA derbi, 53 poena Entonija Dejvisa

U posljedjem duelu večeri u NBA, u noći između ponedjeljka i utorka, Minesota Timbervulvs je savladala Sakramento Kingse rezultatom 118:100.

Prvo poluvrijeme bilo je veoma izjednačeno, Sakramento je bolje otvorio meč, ali nije uspio da stigne na više od +9 kada su Timbervulvsi izjednačili krajem prve četvrtine, a zatim u drugoj prešli u vođstvo nakon čega domaćin više nije mogao rezultatski da parira.

Kingse je skupo koštala loše odigrana treća četvrtina u kojoj su za 12 minuta postigli samo 17 poena što se odrazilo i na ishod meča.

Šestorica igrača Minesote imala su dvocifren učinak, a najefikasniji je bil Karl Entoni Tauns koji je meč završio sa 26 poena i 17 skokova. Sa 22 poena ga je pratio Endju Vigins. Nemanja Bjelica je za 33 minuta postigao 12 poena i uz to dodao sedam skokova, tri asistencije i četiri ukradene lopte.

Skal Labisje je bio najbolji među Kingsima sa 20 poena, tri manje je postigao Vili Kuli - Stajn. Bogdan Bogdanović je igrao 32 minuta i postigao je 11 poena uz tri skoka i šest asistencija i imao je jednu blokadu.

Velika borba Sansa sa Pelikansima završena je porazom. Noć su obilježili Entoni Dejvis i Devin Buker. Pobedu je zabeležila i Oklahoma.

Nju Orleans Pelikansi su savladali Finiks Sanse 125:116. Sansi su odigrali odličnu prvu četvrtinu, postigli su 36 poena i vodili sa +10 nakon preve dionice. Imali su Sansi i +8 na poluvremenu, ali su značajno pali u igri u nastavku meča i dozvolili su da se prednost istopi.

Meč je obilježio Entoni Dejvis koji je za 38 minuta provedenih na parketu postigao 53 poena i na to dodao 18 skokova, tri asistencije, jednu ukradenu loptu i pet blokada.

Sa druge strane je briljirao Devin Buker sa 40 poena, deset skokova, sedam asistencija i jednom ukradenom loptom.

Oklahoma je slavila protiv Orlanda 112:105 u veoma uzbudjivom meču u kome su gosti bili bolji rival do pred kraj druge četvrtine. U trećoj dionici su igrači Oklahome većim dijelom vodili, ali nisu uspijevali da prelome meč, ali im je to pošlo za rukom u posljednjem periodu kada su imali i najveću prednost u duelu (+12).

Sa 26 poena i osam skokova Oklahomu je predvodio Pol Džordž. Stiven Adams je dodao 16 poena uz osam skokova, Karmelo Entoni je postigao po devet poena i skokova, a Rasel Vestbruk je i pored loše šuterske noći zabilježio dabl - dabl, postigao je samo osam poena, ali je imao 12 skokova i 11 asistencija.

U Orlandu su najefikasniji bili Džonatan Simons i Evan Furnije sa po 19 poena. Jedan manje je ubacio Aron Gordon, a Nikola Vučević je meč završio sa 15 poena, sedam skokova, tri asistencije, jednom ukradenom loptom i dvije blokade.

U noći između ponedjeljka i utorka pobjede su zabilježili i Los Anđeles Lejkersi, Boston, Bruklin, Golden Stejt i Toronto.

Golden Stejt je došao do treće vezane pobjede trijumfom protiv Niksa u Njujorku 125:111.

Prvo poluvrijeme je bilo rezultatski veoma izjednačeno. Niksi su pružali otpor i šuterski pratili rivala, ali su se Voriorsi "odlepili" početkom treće četvrtine i Niksi više nisu mogli da ih stignu.

Najzaslužniji za novu pobjedu Voriorsa su Klej Tomson sa 26, Kevin Durent sa 22 i Stef Kari sa 21 poenom. Nikse je predvodio Emanuel Mudiai sa 20 skokova.

Boston je slavio na svom terenu protiv Memfisa 109:98.

Nakon početnog vođstva Grizlisa, Seltiksi su povezali redove i od sredine prvog dijela do kraja meča imali vođstvo za 43. pobjedu u sezoni.

Kajri Irving je postigao 25 poena za ovaj trijumf Seltiksa dok je sa druge strane najbolji bio Džamajkl Grin sa 21 poenom i 11 skokova.

Bruklin Netsi su pred svojim navijačima savladali Čikago Bulse rezultatom 104:87 u meču koji su kontrolisali od početka do kraja. Bulsi su samo u dva navrata vodili sa po jednim i dva poene prednosti dok je Bruklin najveću prednost imao pred kraj meča i ona je stizala i do +22.

Alan Krab bio je najefikasniji igrač Bruklina sa 21 poenom, a sa po 18 su ga pratili Demar Kerol i Džaret Alen kome je jedan skok falio za dabl - dabl. U Čikagu je najbolji bio Kris Dan sa 22 poena, a tri manje je postigao Lauri Markanen.

Toronto je sa 123:94 bio bolji od Detroita koji je bio bolji rival samo u pojednim dijelovima prve četvrtine. Nakon toga je Toronto samo povećavao prednost koja je išla do +31.

Po 20 poena su za Reptorse postigli Demar Derozan i Kajl Lauri, a 19 je, uz devet skokova, dodao Serž Ibaka. Andre Dramond je bio najbolji u Pistonsima uz dabl - dabl učinak sa 18 poena i isto toliko asistencija.

Los Anđeles Lejkersi su slavili na gostovanju Atlanti rezultatom 123:104. Gosti su tokom cijelog meča bili bolji tim. Atlanta je samo sredinom prve četvrtine uspjela da povede sa tri poena, ali to nije bilo dovoljno za bilo šta više sem poraza u ovom meču.

Čak devetorica igrača Lejkersa imala su dvocifren učinak, a trojica su meč završila uz dabl - dabl. Najefikasniji je bio Brendon Ingram sa 21 poenom i 10 skokova. Džulijus Rendl je pratio sa 19 poena uz 10 skokova, a Kaldvel - Poup je dodao 10 poena uz 14 skokova. Ivica Zubac je za 16 minuta postigao 10 poena uz jedan skok. U Atlanti je najefikasniji bio Prins sa 24 poena, a Denis Šruder je dodao 20.

U noći između ponedjeljka i utorka pobjede su u NBA zabilježili i Hjuston i Dalas.

Hjuston se sa gostovanja Juti vraća sa pobjedom do koje je došao rezultatom 96:85 za 13. uzastopnu pobjedu. Smjenjivale su se ekipe u vođstvu u prvoj četvrtini, ali je krajem dionice Juta preuzela kontrolu. Ipak, to je trajalo samo do sredine treće četvrtine kada je Hjuston zaigrao znatno bolje i uspio da kontroliše meč do kraja. Juti je bilo malo i 15 poena prednosti u ovom duelu koliko su imali pred kraj druge četvrtine.

Džejms Harden je zabilježio novi dabl - dabl i za 34 minuta postigao 26 poena i 11 skokova. Uz to je imao i pet asistencija i tri ukradene lopte. Rudi Gober je bio najbolji u Juti sa 17 poena i šest skokova, a sa poenom manje ga je pratimo Donovan Mičel.

Zanimljivo je bilo u duelu Dalasa i Indijane u kome su na kraju, nakon niza preokreta, slavili Maveriksi 109:103. Sve vrijeme su se ekipe smjenjivale u vođstvu, a Dalas je najveću prednost imao sredinom četvrte četvrtine (+13), mada su igrači Indijane i to uspjeli da stignu i učine i završnicu prilično zanimljivom.

Šestorica igrača Dalasa imala su dvocifren učinak, a sa 21 poenom je prednjačio Harison Barns, sa dva manje ga je pratio Džejdžej Barea. Dvajt Pauel je zabilježio dabl - dabl sa 10 poena i 14 skokova.

Indijanu je predvodio Majls Tarner sa 24 poena i 11 skokova. Sa 21 poenom gaje pratio Viktor Oladipo, a hrvatski košarkaš Bojan Bogdanović odigrao je veoma dobar meč i postigao 19 poena uz osam skokova i jednu asistenciju.

