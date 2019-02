Boban Marjanović se oprostio od Klipersa

Srpski internacionalac Boban Marjanović trejdovan je iz Los Anđeles Klipersa u redove Filadelfije gdje će igrati najmanje do kraja sezone. Baš to je bio razlog da se glasi porukom i pozdravi sve u bivšem klubu.

Ono što je svakako dobro je to da će Bobi najvjerovatnije imati više prostora da iga u Seventisiksersima nego što je to bio slučaj u timu iz Grada anđela. Ipak, Marjanoviću je bilo lijepo u Kaliforniji od koje se oprostio emotivnom porukom .

"Hvala osoblju Klipersa, trenerima i navijačima. Grad Los Anđeles prigrlio je moju porodicu i mene svojom toplinom i ljubaznošću i ostavio mi je neverovatne uspomene. Hvala za sve. Los Anđeles će zauvek biti dom - napisao je je Bobi na Tviteru.

Thank you to the Clippers staff, front office, trainers, coaches, and FANS! The city of Los Angeles embraced my family and I with warmth and kindness that was second to none, and have left me with great memories. Thank you all, LA will always be home. -Boban