Bobi Marjanović podigao arenu: Rekoh, da pokušam

Srpski centar Boban Marjanović obilježio je duel Dalas Meveriksa i Jute Džez.

Marjanović je za samo devet minuta na parketu postigao 14 poena (5/7 iz igre) uz tri skoka te po asistenciju i ukradenu loptu.

On je uz Luku Dončića (19p, 6sk, 5as) bio najaslužniji za pobjedu Mevsa 111:101.

Međutim, prije svega je oduševio saigrače i navijače sa dvije uzastopne trojke koje je postigao.

"Dodavali su mi loptu. Verovali su u mene. Videli su me kako šutiram na treningu, pa rekoh: 'Ok, uradiću to. Da pokušam'", objasnio je Marjanović svoju neobičnu ulogu na terenu.

