Bobi četiri poena, Teo bez minuta, rekord Dončića

Košarkaši Majamija upisali su 14. pobjedu u sezoni, treću vezanu, pobijedivši na svom parketu Hjuston Rokitse kojima je ovo 15. poraz čime je prekinuta njihova serija od pet pobjeda.

Majami je slavio protiv Hjustona sa 101:99.

Bolje je meč otvorio Hjuston koji je prvu dionicu, uz sjajnu igru Hardena, riješio u svoju korist sa +12 poena razlike. U drugoj četvrtini se probudio i Majami koji je uspio da smanji zaostatak na -5, a zatim i da napravi preokret u trećoj četvrtini.

Sredinu druge četvrtine obiljžila je i povreda koju je doživio Kris Pol. On je u pokušaju driblinga izgubio kontrolu nad loptom, pokušao da je vrati i tako istegao tetivu lijeve noge. Za njega je meč završen nakon 12 minuta i četiri postignuta poena.

Domaći tim je pred odlučujućih 12 minuta bio na +6, ali je slabo ušao u taj dio meča i za pet i po minuta postigao samo osam poena i tako nam priredio uzbudljivu završnicu.

Uspjeli su igrači Hita do kraja da sačuvaju pobjedu do koje ih je predvodio Džoš Ričardson sa 22 poestignuta poena, a imao je i šest skokova i sedam asistencija. Ričardsona su pratili Tajler Džonson sa 19 i Derik Džouns sa 15 poena. Hasan Vajtsajd je duel završio sa devet poena i čak 17 skokova od čega 11 defanzivnih.

Hjustonu nije mnogo pomogla nova dobra partija Džejmsa Hardena koji je sa 35 poena i 12 asistencija zabilježio dabl - dabl na koji je dodao i šest skokova. Erik Gordon dodao je 20 poena, a Danuel Haus 10. Klint Kapela je slabo šutirao (šest poena), ali je bio dobar u skoku - od 14 skokova devet je zabilježio u odbrani.

U narednom duelu Hjuston će biti domaćin San Antonio Sparsima, a Majami dočekuje Milvoki Bakse.

Košarkaši Los Anđeles Klipersa slavili su u sjajnom meču protiv Dalas Maveriksa i došli do 18. pobjede u sezoni kojom su prekinuli niz od četiri poraza. Dalasu je ovo 15. poraz, četvrti zaredom.

Los Anđeles Klipersi prekinuli su seriju poraza nakon sjajnog duela sa Dalasom u kome su slavili sa 125:121 nakon nekoliko preokreta viđenih tokom meča.

Prvo poluvrijkeme proteklo je u znaku Klipersa koji su na odlasku na odmor imali 11 poena razlike iako su gubili većim dijelom prve četvrtine koju su na kraju dobili sa +3. Treća četvrtina protekla je u znaku Luke Dončića koji je u ovoj dionici postigao 14 poena i poveo svoj tim ka preokretu do koga su Maveriksi došli u četvrtoj četvrtini.

Ipak, košem Danila Galinarija na 4:17 do kraja Klipersi dolaze do izjednačenja (109:109) nakon čega uspijevaju da dođu i do pobjede.

Zanimljiva je koliko i cio meč bila sama završnica. Trojkom Dončića na tri sekunde do kraja Dalas je prišao na 123:121. Uslijedila su dva pogotka Tobajasa Harisa sa linije za slobodna bacanja čime je pobjeda domaćina i potvrđena.

Meč je počeo sjajnim dočekom za Deandre Džordana koji na kraju ne odlazi sa svojim timom zadovoljan. Duel je obilježio i rekord karijere Luke Dončića.

U pobjedničkom timu je sa 32 poena blistao Danilo Galinari, 26 poena dodao je Lu Vilijams, sa 18 je meč završio Montrezl Harli, a 16 je dao Tobajas Haris.

Boban Marjanović igrao je sedam i po minuta i postigao četiri poena uz jedan skok, dok Miloš Teodosić nije igrao.

Na drugoj strani, sjajni Luka Dončić postigao je 32 poena i tako za jedna poen popravio rekord karijere u NBA. Slovenac je imao i četiri skoka, pet asistencija i četiri ukradene lopte.

Džejdžej Barea je postigao 19 poena, Harison Barns je pratio sa 16, a Deandre Džordan je zabilježio dabl - dabl sa 11 poena i 22 skoka (15 defanzivnih).

