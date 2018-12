Bobi ispred Džejmsa i Džordana

Boban Marjanović ne dobija mnogo vremena na parketu u dresu Los Anđeles Klipersa, ali ono što dobije iskoristi i više nego dobro.

Srpski gorostas ove sezone u prosjeku igra 11 minuta po meču i za to vrijeme bilježi 7,7 poena uz 4,7 skokova, 0,7 blokada, 0,6 asistencija i 0,3 ukradenih lopti.

Iako uglavnom na klupi za rezerve, Marjanović je već stekao kultni status u NBA ligi, a u jednom statističkom segmentu je čak ispred Majkla Džordana, Lebrona Džejmsa i svih ostalih legendi ove igre.

Naime, Marjanović ima najbolji PER (Player Efficiency Rating) u istoriji računajući igrače koji su odigrali najmanje 1.000 minuta u NBA ligi.

U pitanju je sistem koji se objašnjava kao proces u kojem se od sume svih pozitivnih dostignuća oduzmu negativna i vraća se kao učinak igrača po minutu.

Iako je sistem često kritikovan jer ograničava mogućnost mjerenja defanzivnog uticaja, jer u obzir uzima samo ukradene lopte i blokade i što favorizuje igrače sa limitiranom minutažom, kao što je upravo Marjanović, i dalje je jedan od najpopularnijih statističkih kategorija prilikom diskusija sportskih analitičara.

Osim Džordana i Džejmsa, Marjanović ima bolji PER i od Entonija Dejvisa, Šekila O'Nila, Dejvida Robinsona, Vilta Čemberlena, Krisa Pola, Kevina Durenta...

Marjanović je u svom stilu prokomentarisao svoj položaj među ovim legendama: "Boban je broj jedan u čoporu GOATS!"

Herd [hurd] noun: a number of animals kept, feeding, or traveling together; drove; flock



Used in sentence: Boban is #1 in a herd of GOATS!



(: @BleacherReport) pic.twitter.com/KnTfvahbHH