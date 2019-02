Bobi slobodnim bacanjima srušio Majami, Nurkić briljirao

Ekipa Filadelfije Seventisiksersa savladali su Majami Hit 106:102 u neizvjesnoj završnici u kojoj je značajnu ulogu imao Boban Marjanović. Pobjede su ostvarili i Milvoki protiv Bostona, Portland protiv Bruklina i Klivlend protiv Finiksa.

Filadelfija je u dva navrata u prvom poluvremenu imala dvocifrenu prednost protiv Majamija koji je uspio do velikog odmora da se vrati na pristojnih minus sedam. U trećem periodu je Majami i vodio, da bi u posljednjem takođe u nekoliko navrata imao prednost pa se ušlo u neizvjesnu završnicu.

Siksersi su na pet minuta do kraja imali šest poena viška (96:90) pa je Majami napravio seriju 7:0. Pogodili su zatim po koš Ben Simons i Dvejn Vejd na obe strane, bilo je 99:98, a zatim je Boban Marjanović imao ključna slobodna bacanja na minut i po do kraja. Bobi ih je pogodio, poslije dobre odbrane Siksersa precizan je bio i Džej Džej Redik, a srpski centar je zatim imao još jedno pogođeno bacanje kojim je zatvorio utakmicu.

Marjanović je meč završio as 19 poena i 12 skokova, a u odsustvu Džoela Embida je bio starter i igrao je 27 minuta. Efikasniji od njega su bili Ben Simons sa 21 poenom i Tobajas Heris koji je imao 23. Dvejn Vejd je kod Majamija bio najbolji sa 19 poena.

U veoma uzbudljivom meču Milvoki je slavio protiv Bostona 98:97. Baksi su na poluvremenu vodili šest razlike, da bi u trećoj četvrtini uglavnom rezultat bio u egalu, ali je opet Milvoki bio tim koji je imao češće prednost.

U posljednjoj četvrtini Baksi su imali i osam poena viška ali se u samom finišu Seltiksi vraćaju pogocima Tejtuma, Horforda i Irvinga. Ključnu trojku za Milvoki tada je postigao Kris Midlton na pola minuta do kraja, a rezultat je tada bio 98:95. Poslije pogotka Irvinga za 98:97, Baksi su izgubili loptu neuputivši šut za 24 sekunde, da bi zatim Irving za tri sekunde koliko je ostalo promašio polaganje za pobjedu.

Janis Adetokumbo je imao još jednu MVP partiju sa 30 poena i 13 skokova, dok je Kajri Irving bio najefikasniji kod Bostona sa 22 poena.

Ekipa Klivlenda slavila je protiv Finiksa kod kuće 111:98, a u tom duelu su Kavsi prvu veću prednost napravili u trećem periodu. Serijom 9:3 pobjegli su na plus 10 da bi u četvrtoj četvrtini nadgradili to vođstvo i zatvorili utakmicu.

Džedi Osman je bio najefikasniji kod Klivlenda sa 19 poena, starter Ante Žižić je imao 15 poena i 12 skokova, a u ekipi koju vodi Igor Kokoškov najefikasniji je bio Devin Buker sa 30 poena.

Portland je slavio protiv Bruklina 113:99. Poslije prvog poluvremena koje je završeno neriješenim rezultatom (50:50), Blejzersi su utakmicu prelomili u trećoj dionici. Tada je Portland imao seriju 10:2, brzo je bilo i 15 razlike i Netsima nije bilo povratka u meč.

U ovoj utakmici je briljirao Jusuf Nurkić koji je imao 27 poena uz 12 skokova. Alen Krejb je bio najbolji u Bruklinu sa 17 poena.

Golden Stejt Voriorsi su savladali Sakramento Kingse u NBA ligi 125:123 , dok su Los Anđeles Lejkersi bili bolji od Hjuston Roketsa 111:106.

Poslije prve četvrtine Golden Stejt je vodio 35:30, ali su Kingsi u prvoj polovini druge četvrtine preokrenuli i čak došli do plus devet (49:40). Bila je to serija 19:5, ali su se Voriorsi vratili i Sakramento je vodio na poluvremenu 62:60. Vodili su Kingsi uglavnom u trećoj dionici, a u četvrtoj je meč bio u egalu do pred kraj kada su opet Voriorsi preuzeli kontrolu nad utakmicom.

Imao je Sakramento pri rezultatu 109:108 za Golden Stejt priliku da povede, ali su griješili Dearon Foks i Bogdan Bogdanović pa je to Golden Stejt kaznio pogocima Durenta, Karija i Kleja Tompsona. Do kraja je aktuelni NBA šampion doveo svoju pobjedu u pitanje zbog tehničke Drejmondu Grinu pa se ušlo u penal završnicu. Kingsi su imali napad za pobjedu ili izjendačenje na šest i po sekundi do kraja ali je Badi Hild bacio er-bol pri šutu za dva iako je Bogdan Bogdanović bio sam na trojci.

Stef Kari je bio najefikasniji kod Golden Stejta sa 36 poena, Durent je imao 28, a kod Sakramenta je Marvin Begli imao dabl-dabl sa 28 poena i 14 skokova. Bogdan Bogdanović je meč završio sa 14 poena i šest asistencija, a Nemanja Bjelica je meč presjedio na klupi.

Hjuston je vodio tokom cijelog meča sa Lejkersima i čak je bilo 19 razlike za Rakete u Stejpls centru ali se sve okrenulo u posljednjoj dionici. Do kraja treće četvrtine Lejkersi su se približili na minus sedam, a polovinom četvrte su i poveli. Sjajan je tada bio Lebron Džejms, a kako se ušlo u penal završnicu, za ekipu iz Los Anđelesa su pogađali Ingram i Kuzma. Roketsi su na pola minuta do kraja, kada je rezulat bio 101:105 za Lejkerse, zagorčali sebi život sa dvije tehničke. Jednu je dobio Kris Pol, a jednu trener Majk Dantoni.

Lebron Džejms je meč završio sa 29 poena, poen manje je imao Brendon Ingram, a kod Hjustona je Džejms Harden imao 30 poena uz šut za tri 2/10.

