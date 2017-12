Bogdan, Teo i Jokić na ol-staru? Nije nemoguće

Rano glasanje za izbor ol-star igrača za 2018. godinu otvoreno je u četvrtak, a glasanje se potpuno otvara tokom Božića 25. decembra.

Srpska kolonija u NBA ligi je ove sezone povećana, a dobre role u svojim timovima poslije Nikole Jokića imaju i Miloš Teodosić i Bogdan Bogdanović.

Teodosić je bio povrijeđen, ali kada to nije, njegov uticaj na ekipu je izuzetno pozitivan. Slično je i sa Nemanjom Bjelicom.

Jokić je već izrastao u zvijezdu Denvera, a Bogdan Bogdanović se polako nameće u Kingsima. NBA je objavila da je glasanje za njih i bilo kog igrača u NBA moguće putem zvaničnog sajta i aplikacije najjače lige na svijetu.

Glasanje je otvoreno do 15. januara, a zapadna konferencija u kojoj igraju trojica spomenutih košarkaša je krcata talentima. Jokić je najbliži ol-star nastupu u Denveru iako u Denveru igra Pol Milsap koji već ima to iskustvo iza sebe. Kingsi su prethodnih godina imali Demarkusa Kazinsa koji je u međuvremenu otišao u Nju Orleans Pelikanse.

Klipersi su imali nekoliko zvijezda ol-star kalibra, Krisa Pola, Blejka Grifina, Deandrea Džordana. Pol je otišao u Hjuston, a možda bi baš Teodosić mogao da bude naredni igrač iz Los Anđelesa koji odlazi na skup najvećih zvijezda NBA lige.

