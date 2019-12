Bogdan i Bjelica dvocifreni u porazu Kingsa, niz Lejkersa prekinut

Košarkaški Sakrameno Kingsa doživjeli su svoj 15. poraz od početka sezone u NBA ligi, ovoga puta u gostima protiv Šarlota - 110:102! Možda razlog poraza leži u skromnoj večeri za srpske reprezentativce Nemanju Bjelicu i Bogdana Bogdanovića koji jesu bili dvocifreni, ali nešto malo ''iznad crte''.

Bejlica je više igrao jedan minut (30.29) i za to vrijeme je ubacio 12 poena uz pet skokova i tri asistencije. Međutim, generalno je imao loš procenat šuta! Bogdanović je, s druge strane, ubacio 10 poena za 29 i po minuta, a dodao je još samo dvije asistencije na svoj konto.

Dearon Foks je bio najefikasniji u redovima Kingsa sa 19 poena i osam asistencija, i to nakon što se vratio na teren poslije pauze od 17 mečeva zbog povrede članka.

De'Aaron Fox gets out to 11 PTS, 6 AST in the first half of his return for the @SacramentoKings! #SacramentoProud pic.twitter.com/PP7tU2X5AQ