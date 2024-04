Bogdan odličan, stigao da se zakači i sa trenerom (VIDEO)

​Odlična partija Atlante u Čikagu, slavili su protiv Bulsa, tima koji im je konkurent i možda protivnik u plej-inu. Houksi poslije noćašnje pobjede kasne tek pola koraka za devetoplasiranim Bulsima. Vit Krejči je odigrao partiju karijere, sa šest trojki i 18 poena postavio lični rekord. Najefikasniji, Bogdanović sa 20 poena, u jednom trenutku se zakačio sa svojim trenerom Snajderom, poletjela je flaša o zemlju.

I jedan i drugi su to nazvali košarkaškom svađom i demantovali da su u lošim odnosima. Sjajni Srbin je promašio samo jedan šut, imao i šest asistencija i četiri skoka. Houkse čeka penal protiv Detroita, Čikago ima teži raspored, u posljednjih šest mečeva tri puta igraju protiv Njujorka.

Bogdan Bogdanovic and Quin Snyder had to be separated on the bench pic.twitter.com/gXJiAMTAjU