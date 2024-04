Bogdan otkrio ko je najbolji tandem u NBA ligi

DENVER - Srpski košarkaš Bogdan Bogdanović rekao je poslije ubjedljivog poraza njegove ekipe u Denveru (110:142) da su Nikola Jokić i Džamal Marej najbolji tandem u NBA ligi, prenosi Tanjug.

"Marej je fenomenalan igrač. On i Jokić su najbolji tandem lige i veoma teško ih je čuvati. Kad je Jokiću potreban čovjek da poentira, on ima Mareja i to je to", rekao je Bogdanović poslije meča na konferenciji za medije.

Jokić je u pobjedi nad Atlantom upisao novi tripl-dabl sa 19 poena, 14 skokova i 11 asistencija, dok je Marej imao 16 poena, šest asistencija i tri skoka. Bogdanović je u porazu Atlante postigao 18 poena i imao po dva skoka i asistencije.

Branilac titule Denver je pobjedom nad Atlantom preuzeo prvo mjesto na Zapadu sa skorom 54-24 i do kraja regularnog toka sezone će se za to mjesto boriti sa Minesotom (53-24) i Oklahomom (52-25).

