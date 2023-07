Bogdan potvrdio: Jokić ga pozvao i sve objasnio

Do posljednjeg trenutka svi su se u Srbiji nadali da će Nikola Jokić biti među putnicima na Svjetsko prvenstvo u Manili u reprezentaciji "Orlova", ali to se ipak nije dogodilo.

Selektor Pešić je saopštio spisak igrača na koje računa na početku priprema, a u prisustvu predsjednika KSS Predraga Danilovića i novog kapitena Bogdana Bogdanovića.

Bogdan je poslije pres konferencije detaljnije razgovarao sa novinarima i tom prilikom otkrio da šta mu je Jokić rekao u telefonskom razgovoru, vezano za razloge odustajanja od učešća na Svjetskom prvenstvu.

''Jokić je mene okrenuo i prijateljski rekao da mentalno nije tu i da može da dođe, ali da nije to to. Ja kao košarkaš to razumijem, ali razumijem i ljude koji to ne razumiju.

Kao što sam već rekao neki momci su igrali i obezbijedili mjesto tamo, a sada su tu neki drugi ljudi.

Možda to takmičenje treba da ima drugačiji oblik da možda odmah poslije sezone bude tu i možda bi više igrača bilo.

Možda je u sistemu problem, možda nešto drugo, možda FIBA treba da počne da plaća igrače. Ne znam, ima tu milion razloga'', izjavio je Bogdanović, a prenio je "Telegraf".