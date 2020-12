Bogdan uči Treja kako je Kobi psovao na srpskom

Da se Bogdan Bogdanović odlično uklopio u tim Atlanta govore i izjave saigrača o njemu, odnosno, u posljednjem slučaju Treja Janga.

Najbolji igrač Hoksa je ispričao novinaru Rafaelu Hejnsu kako želi da uči nove jezike, a potom je Bogdanović ispričao da ga je naučio jednu riječ.

"Jednu po jednu", rekao je Bogdanović, a onda otkrio da je Jangu pokazivao kako je Kobi Brajant psovao tokom slobodnih bacanja.

"Pokazivao sam mu kako Kobi psuje na srpskom, mora i on to da unese u svoju igru", rekao je srpski bek, prenosi "B92".

Naravno, u pitanju je legendaran snimak Brajanta u dresu Los Anđeles Lejkersa.

Tada je učitelj srpskog jezika bio Vladimir Radmanović koji je vrlo revnosno prenio "zabranjene riječi" srpskog jezika jednom od najboljih igrača svih vremena.

@ATLHawks Bogdan Bogdanovic says he's teaching @TheTraeYoung how to speak serbian. Question by @MrControversy21#NBA | #TrueToAtlanta | #3ptcnvrsn | #Serbia pic.twitter.com/ZYrraAVRTw