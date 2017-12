Bogdanov rekord u NBA, pet poena Bobija

Košarkaši Sakramento Kingsa savladali su Čikago Bulse na gostovanju 107:106, uz sjajnu partiju srpskog reprezentativca Bogdana Bogdanovića, koji je meč završio sa 19 poena, pogodivši možda i ključnu trojku u finišu.

Tih 19 poena predstavljaju rekord karijere u NBA za srpskog reprezentativca.

Uz to, Bogdan je za 30 minuta na parketu upisao i četiri asistencije, tri skoka i jednu ukradenu loptu i uz Zeka Rendolfa bio najzaslužniji za pobjedu Kingsa. Bivši bek Fenerbahčea bio je na 50% ubačenih šuteva iz igre (6/12, za tri 1/2), dok je bacanja šutirao 6/9.

Rendolf je meč završio uz dabl-dabl učinak (25p, 13sk), Templ je dodao 13, a Vili Koli-Stejn 10 koševa.

Kod Bulsa, kojima je to osmi poraz u nizu a 18. od starta sezone za posljednje mesto na Istoku, Grant je bio najefikasniji sa 17 poena, dok su po 14 ubacili Markanen, Lopez i Cipser.

Kad je o Sakramentu riječ, ta ekipa je došla do sedmog trijumfa u sezoni i uz 15 poraza trenutno je 14. na Zapadu.

Meč u Čikagu bio je neizvjestan od početka do kraja, nijedna ekipa nije uspjela da stekne dvocifrenu prednost. Najbliži tome bili su Bulsi u drugoj dionici, kad su poveli 57:48. Ipak, Kingsi su se brzo trgli i do kraja te četvrtine vratili prednost., koju su osim u nekoliko navrata održavali do kraja.

U samom finišu meča ušlo se u penal završnicu iz koje su Kingi izašli kao pobjednici.

Memfis Grizlisi ni poslije smjene trenera Fizdejla nisu uspjeli da prekinu seriju poraza, pošto su kod kuće izgubili od San Antonio Sparsa 95:79, za 10. uzastopni poraz.

Sa druge strane, Sparsima je to četvrta pobjeda u nizu, a ukupno 15. za treće mjesto na Zapadu.

Iako je iz direktnog duela braće Gasol statistički bolji izašao Mark, koji je meč završio sa 16 poena i 13 skokova to nije pomoglo Memfisu da izbjegne poraz. Pau je za 29 minuta upisao osam poena i isto toliko skokova. Najefikasniji kod pobjedničkog tima bio je Lamarkus Oldridž sa 22 poena, 18 je dodao Rudi Gej, a 11 Manu Đinobili.

Kod Grizlisa, pored Gasola dvocifreni su bili još Meklemor (14 poena) i Parsons (12 poena).

Košarkaši Golden Stejt Voriorsa bez većih poteškoća savladali su Orlando Medžik na Floridi rezultatom 133:112 i ostvarili 17. pobjedu iz 23 meča.

Ratnici su ostali drugi na Zapadu, dok je Orlando ovim porazom došao do skora 9-14i trenutno je 12. na Istoku.

Meč na Floridi obilježilo je i isključenje Kevina Durenta u posljednjoj dionici zbog prigovora sudiji.

Sa kakvom lakoćom je šampion došao do trijumfa govori i podatak da je imao vođstvo od početka do kraja meča. Voriorsi su krenuli napadački silovito ubacivši 41 poen u prvoj četvrtini. Orlando je njihov ritam uspijevao koliko-toliko da isprati sve do finiša poluvremena kad je Golden Stejt otišao na +15 (78:63), da bi u nastavku održavao stečenu prednost sve do kraja utakmice, kad je došlo i do maksimalnih +23 (133:110).

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je trio Tompson-Durent-Kari. Prvi je ubacio 27 poena, drugi 25, a treći je meč završio sa 23 koševa i 10 asistencija.

Kod Orlanda, Eron Gordon je ubacio 29 poena, Evan Furnije 22, dok je Džonaton Simons meč završio sa 18. Crnogorski centar Nikola Vučević prikazao je nešto slabiju partiju, pošto je sa 25 minuta zabilježio šest poena i sedam skokova.

Ubjedljiv trijumf zabilježili su i Vašington Vizardsi pobedivši Detrotit Pistonse 109:91. Meč je prelomljen u trećoj dionici, u kojoj su domaći serijom 15:0 preokrenuli rezultat u svoju korist i kasnije otišli na dvocifrenu prednost.

Markif Moris je bio najbolji kod Vizardsa sa 23 poena i sedam skokova, Oto Porter je ubacio 17 koševa, koliko i Čeh Tomaš Satoranski.

Kod Detroita, srpski centar Boban Marjanović je na parketu proveo samo šest minuta i za to vrijeme ostvario pet poena po jedan skok i ukradenu loptu.

Dobru partiju kod Pistonsa imao je Andre Dramond, koji je zabilježio dabl dabl (14p, 17sk), a dvocifreni su bili Tobajas Heris sa 15 poena, Ejveri Bredli sa 13 i Redži Džekson sa 12.

Vašington poslije 22 meča ima 12 pobjeda i 10 poraza, dok je Detroit na skoru 14-7.

Indijana Pejsersima nije pomogla sjajna partija Viktora Oladipa, koji je ubacio 36 poena, da izbjegne poraz u Torontu od Reptorsa (120:115).

Poslije rezultatske klackalice tokom gotovo cijelog prvog poluvremena, Reptorsi su serijom 10:0 stekli prednost od sedam poena na poluvremenu. U nastavku je Indijana uspjela da priđe na posjed zaostatka nekoliko puta, ali je sredinom posljednje dionice uslijedila nova serija domaćeg tima (9:0) za odlazak na bezbjednih plus 14 i rješavanje pitanja pobjednika.

Demar Derozan je bio poslovično dobar sa 26 poena, pet skokova i isto toliko asistencija. Odličnu partiju pružio je rezervrista Džejkob Peltl, koje meč završio sa 18 poena, bez promašaja iz igre (8/8), a doprinos trijumfu dao je i Serž Ibaka sa 15 koševa.

Kod gostiju, pored pomenutog Oladipa, Tarner je ubacio 17 poena, Kolison 16, a Jang 12.

Torontu je to 14 pobjeda i uz sedam poraza kanadska ekipa je treća na Istoku, sa druge strane Indijana ima 12-1, za devetu poziciju te konferencije.

Košarkaši Oklahoma Siti Tandera pobijedili su Minesota Timbervulvse kod kuće u neizvjesnoj završnici 111:107 i došli do devete pobjede u sezoni.

Uz 12 poraza, Tanderi su trenutno deveti na Zapadu. Sa druge strane, Minesota ima skor 13-10 i nalazi se tri mjesta iznad.

Oklahoma je vodila od početka do kraja meča i može se reći da je zasluženo slavila. Međutim, malo je nedostajalo da prednost od 21 poena razlike, koju su Tanderi imali u drugoj dionici (56:35), na kraju ispuste. Vulvsi su u nastavku postepeno smanjivali zaostatak, da bi serijom 8:0 prišli na tri poena razlike (101:98). Od tada se igralo koš za koš, Oklahoma je povela 109:104, ali je Vigins trojkom uveo meč u neizvjesnu završnicu, ipak, domaći su sa penala uspjeli da trijumfuju.

Najzaslužniji za pobjedu bio je Pol Džordž, koji je meč završio sa 36 poena, devet asistencija, četiri skoka i tri blokade. Stiven Adams je bio sjajan sa 27 koševa, Vestbruk je bio na ivici tripl-dabla sa 15 poena, 14 asistencija i devet skokova (šut iz igre 6/21), dok je Karmelo imao samo devet koševa.

Kod Vulvsa u timu nije bilo Nemanje Bjelice, Vigins i Taus si bili najefikasniji sa po 23 koševa, a poen manje imao je Batler.

Tijesnu pobjedu kod kuće ostvario je i Majami Hit protiv Šarlot Hornetsa 105:100. Domaći su poslije rezultatskog egala u većem delu meča, pobjednika riješili u samom finišu serijom 9:0, pri vođstvu Hornetsa 96:95.

Ubjedljivo najbolji u pobjedničkom timu bio je Džoš Ričardson sa 27 poena, 19 je dodao Vejters, a 14 Elington. Goran Dragić je meč završio sa sedam poena, pet asistencija i četiri skoka.

Kod Hornetsa, Vilijams je imao 16 poena, 13 je ubacio Batum, dok su po 12 upisali Lemb, Zeler i Karter-Vilijams.

Majami sa skorom 11-11 zauzima 10. mjestu na Istoku, dok je Šarlot sa 8-13 na 13. poziciji.

Juta Džez je slavila protiv Nju Orleans Pelikansa 114:108, uz fantastičnu partiju rukija Donovana Mičela, koji je meč završio sa 41 poenom. Pored njega odlični su bili i Bruks sa 24 koševa i Fejvors sa 18 poena i 11 skokova.

Kod Pelikansa, Kazins i Dejvis su imali dabl-dabl učinke. Prvi je upisao 23 koša i 13 skokova, a drugi 19 uz 10 skokova.

Juta trenutno ima skoe 12-11 i sedma je na Zapadu, dok je Nju Orleans sa 11-11 mjesto ispod.

