Bogdanović, Bjelica i porodica Divac doniraju medicinsku pomoć Srbiji

Bogdan Bogdanović i Nemanja Bjelica će, uz Fondaciju "Ana i Vlade Divac", donirati medicinsku pomoć Srbiji.

Donacija će uključiti respiratore, medicinske maske i ostalu potrebnu opremu bolnicama i medicinskim ustanovama u Srbiji.

Ova pomoć će se koristiti u borbi protiv virusa korona i protiv suzbijanja pandemije.

"Inspirisali su me ostali u NBA, kao i širom sveta, koji su pomogli onima koji su bili najpogođeniji širom sveta ovom krizom, pa mi je zbog toga bilo bitno da pomognem ljudima u Srbiji donacijom ovih sredstava koji će pomoći da se sačuvaju životi. Želim da zahvalim hrabrim medicinarima koji rade naporno svakog dana kako bi se starali o svima pogođenim virusom korona. Znam da ćemo uskoro prebroditi ovo teško vreme, zajedno", rekao je Bogdanović.

"Ponosan sam što mogu da doniram ove bitne resurse kako bih pomogao onima koji se sa prve linije bore protiv COVID-19, te podržao one kojima je potrebna ova spasonosna oprema. Tokom ovakvih trenutaka zdravlje i sigurnost si prioritetni i čast nam je da možemo da pomognemo", rekao je Bjelica.

Fondacija "Ana i Vlade Divac" je nastala 2007. godine i, kako se navodi, zasnovana je na 30 godina humanitarnog rada.

"Devastirani smo užasavajućim posledicama koje je ova pandemija ostavila na svet i srcima smo uz sve pogođene ovom krizom. Kroz našu fondaciju pokušavamo da unapredimo kvalitet života i stvorimo bolju budućnost za one najizloženije. Ani i meni je čast da imamo priliku da se pridružimo našim 'kraljevima' (Sacramento kings) i pošaljemo respiratore, maske i ostale stvari kako bismo pomgli našim herojima i pacijentima u rodnoj zemlji, kako bismo se borili sa ovim zajedno", glasi saopštenje Divca.

(B92.net)

Sacramento Kings Players Bogdan Bogdanovic and Nemanja Bjelica Join Ana and Vlade Divac Foundation to Donate Medical Supplies to Serbian Medical Community » https://t.co/k4QG2t2SmZ pic.twitter.com/TMqyuHKRqn