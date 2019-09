Bogdanović: Možda je moja krivica

Srpski košarkaški reprezentativac Bogdan Bogdanović citirao je legendarnog Majkla Džordana "Možda je moja krivica" dan poslije završetka Svetskog prvenstva u Kini.

As Sakramento Kingsa aludirao je na poznati motivacioni video snimak jednog od najboljih košarkaša svih vremena.

"Možda je moja krivica...", napisao je Bogdanović na Twitteru, uz dodatnu poruku optimizma.

"Tek je početak. Nema izgovora", poručio je on.

Srbija je završila na petom mjestu na Mundobasketu na kome je Bogdanović bio najbolji strijelac i izabran u idealnu petorku turnira.

“Maybe it’s my fault....” this is just the beginning...no excuses... pic.twitter.com/JaVpKLnxlg