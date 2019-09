Bogdanović: Od sad, turnir kreće opet

Za razliku od prethodnih utakmica, Bogdan Bogdanović je protiv Portorika dobio priliku i da odmori.

Najefikasniji igrač Srbije u dosadašnjem toku Svjetskog kupa je na terenu proveo 20 minuta, a tokom zagrijavanja za meč je sa tribina dobio ovacije "MVP, MVP".

"To se ne gleda tako, na kraju se sve iskristališe i dođe na svoje. Lepo je to, ali ne može da se bude MVP i da izgubiš...", rekao je Bogdanović. Na insistiranje predstavnika medija da "svi govore o njemu", Bogdanović je istakao da se radi samo o prve tri utakmice.

"Mi imamo plan i to je tako, imamo previše igrača koji individualno mogu da dođu do koša i to je naša prednost u odnosu na prethodne godine. Sigurno je to jedna od većih prednosti, uz timsku igru koja nas krasi godinama", rekao je Bogdanović.

Naveo je i da se očekuje da protivnici više pažnje obrate na njega, kao i da u tom slučaju može da bude više prostora na parketu za ostale članove petorke.

Upitan da prokomentariše predstojeću utakmicu sa Španijom je rekao da ekipa "neće da izgubi nijednu utakmicu".

"To nam je bitno, to nam je u prvom planu, tako razmišljamo od početka i to je to", naveo je Bogdanović.

U javnosti "provladava" teza da Srbija ne igra na maksimumu, za šta je Bogdanović rekao da "ne zna šta to znači".

"Mi svaku utakmicu igramo sa sto posto. Da, uvek ima prostora za napredak i može bolje, ali mi to ne gledamo tako. Svaku utakmicu dajemo sto posto od sebe", istakao je Bogdanović.

Na pitanje kako ekipa gleda na utakmice koje dobija visokom razlikom, Bogdanović je istakao da to može da stvori probleme, u smislu da selektor mora da balansira minutažu igračima.

"Od sad, ustvari, kreće turnir, opet", rekao je Bogdanović uz osmijeh. (b92)