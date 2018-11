Bogdanović debituje, prvi put sa Bjelicom u tandemu

Srpski košarkaš Bogdan Bogdanović dobio je dozvolu ljekara da se vrati na parket i zaigra za Sakramento Kingse.

Bogdanović će debitovati u novoj sezoni NBA lige protiv najboljeg tima Istoka Toronto Reptorsa u petak ujutru od 4 časa po našem vremenu.

Tako ćemo prvi put ove sezone zajedno na parketu gledati srpski tandem u dresu Kingsa Bogdanovića i Nemanju Bjelicu.

Bogdanović je prošle sezone kao ruki prosječno bilježio 11,8 poena uz 3,3 asistencije i 2,9 skokova po meču.

Dok Reptorsi dijele prvu poziciju u cijeloj NBA ligi sa Golden Stejt Voriorsima sa skorom 10-1, Kingi su šesti na Zapadu sa 6-4.

Mood.@LeaderOfHorde is cleared to make his season debut tonight vs Toronto. pic.twitter.com/eBEBupMmrr