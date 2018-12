Košarkaši Sakramenta savladali su prethodne noći u NBA ligi Indijanu 111:110, uz odličan učinak srpskih asova Bogdana Bogdanovića i Nemanje Bjelice.

Bogdanović je za 31 minut na terenu postigao 20 poena, imao šest asistencija i dve ukradene lopte, dok je Bjelica zabeležio 13 poena i saest skokova.

U redovima Pejsersa istakao se Hrvat Bojan Bogdanović sa 27 poena.

Will the real Bogdanovic, please stand up?! pic.twitter.com/SlD3Qbw9MF