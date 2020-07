Bogdanović neće na dresu nositi svoje prezime već srpsku riječ

Košarkaš Sakramento Kingsa Bogdan Bogdanović u nastavku NBA sezone na dresu neće nositi svoje prezime.

Kako prenose američki mediji nekadašnji igrač Partizana i Fenerbahčea je odlučio da na dresu nosi riječ "Sloboda" i to na srpskom jeziku.

"Bogdan će nositi 'Sloboda' kao svoju društveno pravednu poruku na dresu. To znači sloboda na srpskom jeziku. Očekuje se da će više od deset igrača imati poruke socijalne pravde na različitim jezicima", napisao je Mark Spirs.

Kings guard Bogdan Bogdanovic will wear “Sloboda” as his social just message on the back of his jersey. It means freedom in Serbian. More than 10 players are expected to have social justice messages in different languages.