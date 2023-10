Bogdanović o Đokoviću: E, kapiten, mogu li ja da dođem?

Kapiten košarkaške reprezentacije Srbije Bogdan Bogdanović pričao je u Alesto podkastu o dočeku nakon medalje na Svetskom prvenstvu i dolaska Novaka Đokovića na balkon.

"Doček je bio neverovatan… Još me je Novak pozvao pre toga, pitao me ‘E, kapiten, mogu ja da dođem?’ Hteo sam da mu prekinem vezu, da mu spustim slušalicu", rekao je kroz osmeh Bogdanović u podkastu "Alesto".

Zatim je dodao:

"Neverovatno stvarno. Rasplakao se na balkonu, mi nismo baš mogli, verovatno bismo i mi plakali da smo osvojili. Bilo je lepo, videli smo mlade ljude, nadam se da smo poslali lepu poruku deci, da smo im preneli motivaciju da bi trebalo da veruju, da smo i mi ta deca iz parkića, da smo prolazili kroz probleme i dobre stvari i u školi i napolju i da samo nastave da veruju i da sve je moguće", naglasio je kapiten reprezentacije.

Ništa drugo osim riječi hvale za najboljeg tenisera svih vremena.

"Novak je neverovatan, neka nastavimo da se viđamo na lepim mestima, to je verovatno i njegova želja, kao i moja. Vodili smo na jednom trenutku jedan sportski razgovor – gleda on mene, gledam ja njega, zanimljivo je videti kako radi najbolji atleta sveta. Iako je najbolji, pogledaš koliko vremena provodi u teretani, radeći na telu, koliko je tu prisutan kad to radi, nije da on to samo odradi 10 ponavljanja ‘benč presa’, već on sve to fokusirano radi i onda ti je sve jasno", rekao je Bogdan.

Đoković je uzor svima, ako se pita Bogdan.

"Taj momenat je nešto što ja vidim, verovatno neko drugi vidi neke druge stvari, onda on treba to da primeni na svojoj karijeri, da iskoristi i da se motiviše, da radi… Ako si mislio da si radio 100 odsto, onda vidiš kako Novak radi kad je najbolji, pa vidiš da možda to nije 100 odsto, već da ima tu još. Onda ti to daje energiju, dopunjujemo jedni druge, a onda je to najlepša strana sporta", naglasio je Bogdan.

