Bogdanović o Vujoševićevom "davljenju": Odnos oca i sina u Srbiji

Košarkaš Sakramenta Bogdan Bogdanović podsjetio je američke novinare na trenutak kada ga je prije tri i po godine 'davio' tadašnji trener Partizana Duško Vujošević na utakmici protiv FMP-a i opisao ga kao odnos oca i sina.

Bivši košarkas Partizana i Fenerbahčea, nakon što je dao odlučujući koš za pobjedu protiv Čikaga (104:98) u NBA ligi, istakao je da nije nikada učestvovao u tuči na terenu, ali da je imao incident sa trenerom.

"Lično nikad nisam bio isključen od strane sudija, osim kada je došlo do tuče dva tima na terenu, ali jednom me je trener izbacio. Ukucajte 'Trener davio Bogdanovića', to vam je tipičan odnos oca i sina u Srbiji. Vujošević je tada bio trener u Partizanu", izjavio je Bogdanović novinarima poslije utatkmice u Sakramentu.

Bogdanović je tokom 2012. godine skrenuo pažnju na sebe pod komandom Vujoševića, osvojio je četiri titule prvaka Srbije, dva nacionalna kupa i dvije ABA lige, prije nego što je obezbijedio transfer u Fenerbahče i bio šampion Evrolige.