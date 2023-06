Bogdanović: Јokić je imao sreću da nije igrao za Partizan i Zvezdu

Srpski reprezentativac i košarkaš Atlante Bogdan Bogdanović izjavio je da je Nikola Јokić imao sreću što nije igrao za Partizan ili Crvenu zvezdu kao mlad igrač, prenosi ESPN.

Košarkaši Denvera prvi put u istoriji osvojili su titulu NBA šampiona, pošto su u petoj utakmici velikog finala savladali Majami 94:89 i slavili sa ukupnim skorom 4-1.

Denver je do istorijskog uspjeha predvodio srpski centar Nikola Јokić sa 28 poena, 16 skokova i četiri asistencije, za 42 minuta na parketu.

"Zaista djeluje nerealno, neverovatno. Јokića znam od početaka. Upoznali smo se kod zajedničkog prijatelja, igrali smo plejstejšn i on se pojavio. Bio je tih i miran. Nismo ni pomišljali da će za nekoliko godina da postane šampion. Nevjerovatno je bilo vidjeti cio taj proces, podršku porodice i tima, svjedočiti u kom stanju duha su svi članovi porodice, braća, itd. Prelijepa slika sporta", istakao je Bogdanović.

Osvrnuo se Bogdanović na promjene koje je Јokić unio u košarku.

"Dobar šuter, visok, umije da doda. To je to. Hajde da vidimo šta može? Ali, to kako kontroliše utakmicu pokazuje primjerom kako bi trebalo košarka da se igra. Razmišlja svake sekunde na terenu. Čak i ranije je non-stop radio. Nije zabušavao na terenu. Otvorio je put različitim momcima iz SAD i Evrope, jer je trend bio da moraš da igraš za velike klubove kako bi pokazao svoju veličinu. Imao je sreću da nije igrao za Partizan i Zvezdu, samim tim da mora da pobjeđuje kao mlad igrač, što je mnogima teško na početku", konstatovao je srpski bek.