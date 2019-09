Bogdanović položio, ostali na popravni

Ne stišava se bura zbog neuspjeha košarkaške reprezentacije Srbije na Mundobasketu u Kini, a razočarani navijači pokušavaju da shvate šta se to desilo ekipi koja je već i prije početka šampionata viđena u borbi za medalju.

Sve je u srpskom timu dobro funkcionisalo do druge četvrtine meča sa Španijom, a onda kao da je neko mahnuo magičnim štapićem i sve se okrenulo za 180 stepeni. "Orlovi" su izašli na parket i nisu se mogli "sastaviti s loptom", baš kao u popularnom filmu "Space Jam", kada su vanzemaljci najvećim NBA zvijezdama ukrali talenat i košarkaške vještine.

Osim ponekih bljesaka zahvaljujući nespornom pojedinačnom kvalitetu, igra Srbije u preostale tri četvrtine sa Špancima, ali i cijeli meč s Argentincima, ličila na pokušaj raštimanog orkestra da izvede neku zahtjevnu sonatu. Srpska javnost je razočarana i to s pravom jer "orlovi" su prije svega debelo podbacili kao tim, ali ni individualni učinak nije bio na očekivanom nivou.

Srbija nije ostala samo bez medalje, već i bez direktne vize s Olimpijskim igrama u Tokiju. Ironija je da su svi Srbiju i SAD vidjeli u finalu, a sada će se te dvije košarkaške sile boriti za plasman od 5. do 8. mjesta.

Ocjena 5/10

Marko Simonović

13 minuta

3,3 poena

57,1% šut

0,3 asistencije

1,5 skokova

Ruku na srce, nije ni trebalo da nosi igru Srbije, ali daleko od toga da je u potpunosti opravdao očekivanja. Kao i mnogi, u Kini je bio najbolji protiv Angole i Filipina, što ne može da bude neko mjerilo. U najbitnijem meču šampionata je dobio solidnu minutažu (11 minuta), pogodio jednu trojku i utopio se u sivilo.

Ocjena 9/10

Bogdan Bogdanović

26,4 minuta

20,7 poena

54,1% šut

4,3 asistencije

4,2 skoka

Ako kažemo da je on jedina svijetla tačka u selekciji Srbije na ovom prvenstvu nećemo pogriješiti. Pred Mundobasket su mnogi u njemu vidjeli lidera ekipe, što je on na parketu i pokazao, ali jednostavno nije mogao sam da nosi tim. Ima 27 godina i sigurno je da nije rekao posljednju riječ u dresu nacionalnog tima. Bez sumnje je zaslužio najbolju ocjenu, bila bi ona i maksimalna da je uspio da napravi preokret protiv Španije ili Argentine.

Ocjena 6/10

Nemanja Bjelica

23,1 minut

12,8 poena

41,7% šut

3,2 asistencije

5,2 skoka

Za nekoga ko ima četiri godine iskustva u NBA ligi nije mnogo toga pružio na prvenstvu u Kini. Bio je projektovan u lidera ekipe i nekoga ko je uz Bogdanovića trebalo da nosi tim do toliko željene zlatne medalje. Istina, protiv Argentine u četvrfinalu imao je skor od 18 poena, ali je sve to pratio vrlo loš šut iz igre (29,4%). Za njega kažu da je nezaustavljiv kada mu "klikne", a to se u Kini nažalost nije desilo.

Ocjena 7/10

Vladimir Lučić

21,6 minuta

6,2 poena

45,8% šut

0,7 asistencija

3,2 skoka

Jedan od rijetkih za kojeg se može reći da je koliko-toliko ispunio očekivanja je Vladimir Lučić. Dobar dio priprema je proveo na oporavku, ali i bez toga od njega niko nije očekivao 15-20 poena po meču. Poznat je po borbenosti na terenu, a takav je bio i u Kini. Trudio se, ali jednostavno nije mogao da bude taj neki X faktor koji će da pokrene tim ka najvišim ciljevima.

Ocjena 3/10

Miroslav Raduljica

9,5 minuta

6 poena

42,1% šut

1,7 asistencija

2 skoka

Kapiten tima mora da bude neko ko će da digne tim kada mu ne ide dobro, a to na ovom prvenstvu iskusni centar nije bio. Čak i izjave nakon eliminacije od Argentine tome idu u prilog. Sve što je na ovom prvenstvu pokazao je da je precizan s linije za slobodna bacanja (20/21), što je premalo za nekoga na koga treba da se ugleda ostatak ekipe.

Ocjena 4/10

Stefan Birčević

10,1 minut

5,6 poena

50% šut

0,6 asistencija

2,8 skokova

Od njega se nije ni očekivalo da bude taj koji će da donese prevagu u najvažnijim utakmicama, ali je morao više da rastereti ključne igrače. Javnost je s negodovanjem i primila njegov izbor u tim na Mundobasketu i to je siguno na njega stavilo i dodatni pritisak. Čudi da protiv Argentine nije dobio niti minut, ali takva je odluka selektora Aleksandra Đorđevića.

Ocjena 6/10

Nikola Jokić

21,6 minuta

12,7 poena

71,8% šut

4 asistencije

7,2 skoka

Od čovjeka koji nosi epitet najboljeg centra u NBA ligi se očekivalo mnogo više na Mundobasketu. Nije jedina zvijezda koja je podbacila u Kini, ali za ostale nas nije mnogo briga. Na kraju se može i reći da je imao dobru statistiku, ali s obzirom na to kakvuje sezonu imao u NBA ligi morao je da preuzme mnogo više odgovornosti na sebe. Ovako, ostao je nedorečen i pored toga što bi lako mogao da ima dabl-dabl prosjek kada se turnir završi.

Ocena 5/10

Nikola Milutinov

12 minuta

5,8 poena

75% šut

0,3 asistencije

1,5 skokova

Sa 24 godine predstavlja mladu gardu u nacionalnom timi i sigurno je da će u godinama pred nama biti prvi izbor na mjestu centra (uz Nikolu Jokića). I u Kini je korektno iskoristio priliku koja mu je pružena. Naravno, i on je najbolje partije pružao protiv Angole i Filipina, ali to je premalo za velike domete Srbije. U najbitnijem meču za "orlove" dobio je samo tri minute i ništa nije uspio da napravi.

Ocjena: 6/10

Vaslije Micić

19,6 minuta

5,8 poena

50% šut

3,8 asistencija

1,8 skokova

Na Mundobasketu nije opravdao očekivanja, ali kada se uzme u obzir da je na Svjetsko prvenstvo došao s bremenom porodičnih problema teško je bilo očekivati i tražiti nešto od njega. On je svakako budućnost ove reprezentacije, a partije iz prošle sezone u Efesu su pokazale da on može da bude lider nacionalnog tima.

Ocjena: 3/10

Marko Gudurić

16 minuta

6 poena

40,7% šut

1,3 asistencije

1,2 skoka

Vjerovatno čovjek koji je najviše razočarao u Kini. Valjda se mnogo očekivalo od igrača koji tek treba da pokaže ono najbolje. Pojačao je srpsku koloniju u NBA, ali u Kini nije pokazao zašto se Memfis odlučio da ga dovede za narednu sezonu. Protiv Španije i Argentine je bio jedan od najlošijih na parketu, a postavlja se i pitanje da li je baš on i trebalo da preuzme na sebe odgovornost ako timu ne ide.

Ocjena 6/10

Stefan Jović

22,8 minuta

5,8 poena

50% šut

5,5 asistencija

3,5 skokova

Da se radi o igraču koji prije svega misli na saigrače, pa onda na svoj učinak, Stefan Jović je pokazao i u Kini. Kada su u pitanju asistencije, on je u potpunosti opravdao očekivanja, ali je kao i mnogi saigrači podbacio kada je igra u odbrani u pitanju. Sjajnim asistencijama u pojedinim trenucima je pokazao da je možda ne dostojna već pristojna zamjena za Miloša Teodosića, ali nije preuzimao mnogo odgovornosti na sebe, a takvog igrača je Srbija trebala u Kini.

Ocjena 5/10

Boban Marjanović

9,9 minuta

7,2 poena

82,6% šut

0,7 asistencija

2,7 skokova

Najviši je igrač turnira, najavljen je kao igrač koji će dominirati u reketu uz preostala tri centra koja je poveo Aleksandar Đorđević, a na kraju nismo dobili ništa. Kada je bio najpotrebniji on je sjedio na klupi. Naravno, to nije njegova greška, nego izbor selektora, ali ono što smo od njega vidjeli u Kini je ispod očekivanja iako je bio naprecizniji igrač Srbije na Mundobasketu.

Ocjena 4/10

Aleksandar Đorđević

Kada se priča o njegovoj igračkoj karijeri, tu su svi složni da mu se može reći "kapa dolje, majstore". Što se tiče njegove selektorske uloge, tu već počinju polemike. Za neke su tri srebra sa tri velika takmičenja (OI, SP i EP) veliki uspjeh, dok drugi kažu da je zadovoljavajuće. Ako ostavimo na stranu ranija takmičenja i fokusiramo se na Kinu, generalni utisak je da je mogao i morao više da izvuče iz ove nesumnjivo sjajne generacije. Činjenica je da su ga selektor Španije i Argentine nadmudrili.