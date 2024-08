Bogdanović poslije poraza: Nećemo to komentarisati

Bogdan Bogdanović, kapiten košarkaša Srbije, sumirao je prve utiske poslije ispadanja sa Olimpijskih igara.

"Orlovi" su imali 17 poena prednosti, ali su na kraju ostali bez finala poslije duela sa SAD (95:91).

"Težak poraz, ja sam ponosan na saigrače na način na koji su se borili i to je to. Do kraja smo išli i nismo odustali možemo da budemo ponosni", rekao je Bogdanović.

Nije želio da komentariše suđenje.

"Igrali smo najbolje moguće, mogli smo da damo još koji šut i to je košarka oni su dali mi smo promašili i šta je tu je zunam na šta aludirate i nećemo to komentarisati to nije na nama", dodao je Bogdan.

Da li će se vratiti sve kroz četiri godine u Los Anđelesu?

"Daleko je LA, polako. Idemo meč za bronzu", zaključio je Bogdanović.

