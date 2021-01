Bogdanović povrijedio koljeno

ŠARLOT - Srpski košarkaš Bogdan Bogdanović povrijedio je desno koljeno na utakmici protiv Šarlota u NBA ligi.

Bek Atlante je sredinom druge četvrtine nezgodno doskočio, odmah je iznijet sa terena i nije se više vraćao u igru.

Bogdanovic helped off the floor by trainers ... here’s the injury pic.twitter.com/2p1B66A14J