Bogdanović promašio za pobjedu, Jokić iskuljučen

Denver je u dramatičnom duelu savladao ekipu Indijane 102:100, a koš za pobjedu postigao je Pol Milsap sedam sekundi prije kraja.

.Nagetsi su bili loši na startu meča, u drugoj četvrtini gubili čak 18 poena razlike, ali stvari su došle na svoje mjesto u drugom poluvremenu, kada je Denver potpuno preokrenuo.

Ipak, u poslednjem minutu, rezultat je bio neriješen, a Nagetsi nisu mogli da računaju na Nikolu Jokića, koji je isključen tri minuta prije kraja meča zbog dvije uzastopne tehničke.

Srpski košarkaš je burno reagovao, nezadovoljan odlukom sudija.

Pol Milsap je pogodio nakon prodora i donio svojoj ekipi prednost 102:100, da bi Bojan Bogdanović potom promašio šut za pobjedu Indijane uz zvuk sirene.

Jokić je bio najefikasniji u pobjedničkoj ekipi sa 26 poena, uz to je imao i sedam skokova i pet asistencija, na drugoj strani Bogdanović je postigao 16 poena.

Ukoliko Sakramento Kingsi izgube naredni meč, Denver će i teoretski obezbijediti nastup u plej-ofu.

Tony Brothers tossed Jokic and his brother is PISSED pic.twitter.com/sk1k6XHfV0