Bogdanović se oglasio sa samo tri riječi

Svemirska košarka, neviđena borba i možda i najbolje izdanje "orlova" dosad je viđeno u polufinalu. Srbija nije uspjela da slavi, poražena je rezultatom 95:91, a ni 24 sata nakon bolnog neuspjeha oglasio se na društvenim mrežama Bogdan Bogdanović.

U samo tri riječi je opisao kako se osjeća, ali i ponovo svima dao do znanja o kakvoj ekipi se radi.

"Volim ovaj tim!", jasan je bio kapiten.

Podsjetimo, poraz u polufinalu je teško pao i Bogdanoviću, koji je burno reagovao poslije posljednjeg zvuka sirene.

Kapiten "orlova" je bio najefikasniji košarkaš sa 20 poena, a onda se potpuno slomio na parketu i zaplakao.

Nakon meča je izjavio da je ponosan na saigrače, a suđenje nije htio da komentariše.

"Težak poraz, ja sam ponosan na saigrače na način na koji su se borili i to je to. Do kraja smo išli i nismo odustali možemo da budemo ponosni. Igrali smo najbolje moguće, mogli smo da damo još koji šut i to je košarka oni su dali mi smo promašili i šta je tu je zunam na šta aludirate i nećemo to komentarisati to nije na nama", poručio je košarkaš Atlante.

